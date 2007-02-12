گزارش تصویری/ اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر -2

پانته آ بهرام - برنده نقش مکمل زن
محمد علی سجادی - دیپلم افتخار تدوین
بهرام رادان - برنده نقش اول مرد
باران کوثری - برنده بهترین بازیگر نقش اول زن
خسرو شکیبایی - تقدیر به خاطر فیلم اتوبوس شب
عکس / باقر نصیر
اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر شب گذشته با معرفی برترین ها در تالار وحدت به کار خود پایان داد.
پانته آ بهرام - برنده نقش مکمل زن
محمد علی سجادی - دیپلم افتخار تدوین
بهرام رادان - برنده نقش اول مرد
باران کوثری - برنده بهترین بازیگر نقش اول زن
خسرو شکیبایی - تقدیر به خاطر فیلم اتوبوس شب
عکس / باقر نصیر
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