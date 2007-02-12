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۲۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۸

گزارش تصویری/ اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر -2

گزارش تصویری/ اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر -2

اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر شب گذشته با معرفی برترین ها در تالار وحدت به کار خود پایان داد.



پانته آ بهرام - برنده نقش مکمل زن



محمد علی سجادی - دیپلم افتخار تدوین



بهرام رادان - برنده نقش اول مرد



باران کوثری - برنده بهترین بازیگر نقش اول زن



خسرو شکیبایی - تقدیر به خاطر فیلم اتوبوس شب

عکس / باقر نصیر

کد مطلب 446807

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