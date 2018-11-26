بررسی مشکلات واحدهای تولید درشرایط تحریم/حضور ۱۰ وزیر درکمیسیونها

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.
دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس به شرح زیر است:
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی: بررسی گزارش آلودگی هوا
* نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پروندههای مطروحه
* نشست با مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، بانک کشاورزی، جهاد کشاورزی و شکات پرونده در خصوص مزایده شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون خوزستان.
* نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده در خصوص آلودگی هوا.
کمیسیون آییننامه داخلی مجلس:انتخاب اعضای هیات مدیره خبرگزاری خانه ملت
۱_ انتخاب شش نفر از نمایندگان داوطلب عضویت در هیات مدیره خبرگزاری خانه ملت برای معرفی به مجلس.
۲_ بررسی پیشنهادات جدید اصلاح آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی:بررسی مشکلات واحدیهای تولیدی با توجه به شرایط تحریم
۱_ بررسی مشکلات واحدیهای تولیدی با توجه به شرایط تحریم با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
۲_ بررسی لایحه اصلاح مواد (۲۰) الی (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی.
کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری:دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخ به سوال ۱۳ نماینده
* ارائه گزارش رییس کمیته بودجه.
* دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخ به سوال ۱۳ نماینده مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون اجتماعی: بررسی مسائل و مشکلات کارگران اهواز
* کمیسیون مشترک: ادامه بررسی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری.
* نشست مشترک با مراجع ذیربط پیرامون تعیین وحدت رویه و رویکرد واحد در اظهارنظر پیرامون قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان.
* بررسی اصلاح جزء (۶) بند (ث) ماده هشت قانون برنامه ششم توسعه.
* بررسی مسائل و مشکلات کارگران اهواز (کارکنان گروه ملی فولاد، نیشکر هفت تپه و کارون)
* انتخاب چهار نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.
* ادامه بررسی مسائل و مشکلات اپراتورهای برق.
کمیسیون اقتصادی: بررسی تقاضای «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصیسازی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷»
* رایگیری نهایی در ارتباط با لایحه نحوهی استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) ارجاعی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
* رایگیری نهایی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده.
* رایگیری در خصوص جزییات طرح یک فوریتی اصلاح بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
* رایگیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصیسازی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷» (به استناد ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:ادامه بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان در رابطه با لایحه الحاقCFT
* استماع گزارش رئیس سازمان بسیج مستضعفین.
* ادامهی بررسی ایرادات شورای محترم نگهبان در رابطه با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم.
کمیسیون انرژی:دعوت از وزیر نیرو برای پاسخ به سوال هفت نماینده مجلس
* دعوت از وزیر نیرو برای پاسخ به سوال هفت نماینده مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات:رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ دیوان محاسبات
رسیدگی به طرحهای:
* اصلاح بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اصلاح مکاده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف .
* رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ دیوان محاسبات.
کمیسیون بهداشت و درمان:دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارائه برنامهها
* دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین جهت ارائه برنامهها و چالشهای پیشرو.
* اعزام اعضاء کمیسیون به شهر کهنوج جهت دیدار با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در خصوص بررسی وضعیت سلامت شهرستان کهنوج، بازدید یکی از مراکز آموزشی درمانی و نشست با مجمع خیرین سلامت استان.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
* بررسی پیشنویس طرح اصلاح قانون انتخابات، وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۵.۰۳.۰۱ و الحاقات و اضافات آن .
* ادامه بررسی پیشنویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، معاونت قوانین و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون صنایع و معادن: حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سوال هشت نماینده
* انتخاب و معرفی دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون به منظور انتخاب یک نفر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
* انتخاب و معرفی دو نفر از نمایندگان محترم عضو کمیسیون به منظور انتخاب یک نفر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در شورای رقابت.
* ادامه بررسی لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بینالمللی فضانوردی.
* حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سوال هشت نماینده مجلس شورای اسلامی و ارائهی توضیحات در خصوص زیرساختهای ارتباطات رادیویی.
کمیسیون عمران: دعوت از وزرای نفت و راه و شهرسازی برای بررسی عملکرد اجرای قانون بودجه در خصوص تامین و توزیع قیر رایگان
* دعوت از زنگنه وزیر نفت و همچنین وزیر راه و شهرسازی برای ادامه بررسی تقاضای اعمال ماده۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به بررسی عملکرد اجرای احکام قوانین بودجه سالهای ۹۴،۹۵، ۹۶ و ۹۷ در خصوص تامین و توزیع قیر رایگان. با حضور دادستان دیوان محاسبات و سازمانهای بازرسی کل کشور، برنامه و بودجه، خزانهداری کل کشور و وزارتخانههای کشاورزی، کشور، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی.
* بررسی تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی در خصوص نحوهی اجرای بند «ث» ماده ۶۳ قانون ششم توسعه با حضور رییس کل بانک مرکزی، دادستان دیوان محاسبات، دبیر هیات دولت و سازمانهای بازرسی کل کشور، برنامه و بودجه، وزارتخانههای آموزش و پرورش، اقتصاد و رییس مجمع خیرین مدرسهساز.
* بازدید اعضای کمیسیون از استان کردستان جهت بررسی آخرین وضعیت عمرانی و روند تالیف اجرای طرحهای توسعهای و زیربناهایی با حضور مقامات وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو و کشور و سازمان برنامه و بودجه.
کمیته آب و فاضلاب:
* ادامه بررسی وضعیت و برنامههای تامین پایدار آب شرب و بهداشتی موضوع ماده ۴۵ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر: برنامههای وزارت نیرو جهت برداشت آب از دریای عمان وخلیج فارس.
* بررسی برنامههای وزارت نیرو برای تامین آب شرب و بهداشتی استان سیستان و بلوچستان: با دعوت از استاندار سیستان و بلوچستان، معاون عمرانی استانهای یزد، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، معاون آبفا وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت منابع آب، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، قرارگاه پدافند غیرعامل، مرکز پژوهشها، سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست، جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس و کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب و فاضلاب.
کمیسیون فرهنگی:استماع گزارش وزیر کشور در خصوص برگزاری مراسم پیادهروی اربعین
* استماع گزارش وزیر کشور در خصوص برگزاری مراسم پیادهروی اربعین و همچنین آسیبهای اجتماعی.
* بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده.
کمیسیون قضایی و حقوقی:بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
* بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها.
* بررسی طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری.
* بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری.
* بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست:دعوت از وزیر کشاورزی برای پاسخگویی به سوالات ۱۱ نماینده مجلس
* ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حفاظت از خاک در اجرای اصل نود و چهار قانون اساسی.
* دعوت از وزیر کشاورزی برای پاسخگویی به سوالات ۱۱ نماینده مجلس شورای اسلامی.
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