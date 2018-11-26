تفکر بسیج الگوی جوانان منطقه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ باقر رحمانی، صبح دوشنبه در تجمع بزرگ بسیجیان که در مصلی گرگان برگزار شد اظهار کرد: پنجم آذر روز تشکیل بسیج مستضعفین همزمان با روز ملی گرگان است.

وی افزود: ۸۰ روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم گرگان و شهرهای اطراف با ندای حضرت امام خمینی (ره) به خیابان ها آمدند که ۱۴ نفر شهید شدند و تعدادی هم زخمی شدند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان گرگان گفت: امروز تفکر بسیج در منطقه الگو و سرمشق شده است.

وی یادآور شد: امروز اگر با گذشت ۴۰ سال انقلاب اسلامی حضور پرشور جوانان در میادین مختلف جلوه می کند همه برگرفته از تفکر بسیج است.