وقوع روان آب در برخی شهرستان های خراسان جنوبی/ احتمال بارش برف

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تقویت ناپایداری های جوی طی امروز و فردا گاهی وزش باد شدید، بارش باران و رعد برق برای آسمان استان پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: همچنین با ادامه این ناپایداری ها در ارتفاعات تشکیل مه و احتمال بارش تگرگ در استان قابل پیش بینی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اضافه کرد: انتظار داریم در برخی از مناطق استان از جمله شهرستان های سرایان، فردوس، طبس، بشرویه، خوسف، نهبندان و احتمالا بیرجند این بارش ها از شدت بیشتری برخوردار باشد و سبب ایجاد روان آب شود.

کاهش محسوس دمای استان

خندان رو همچنین از کاهش محسوس دمای استان طی امروز و فردا خبر داد و گفت: با ادامه این روند از اواخر امشب احتمال بارش های پراکنده برف در ارتفاعات شمال شرقی استان دور از انتظار نیست.

وی، سربیشه با حداقل دمایی چهار درجه سلیوس را سردترین شهر استان طی ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد و افزود: همچنین خوسف با بیشینه دمایی ۲۳ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان طی این مدت بوده است.

به گفته مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در این مدت تغییرات دمایی مرکز استان نیز بین ۱۰ تا ۲۲ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.