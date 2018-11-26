تل آویو در اندیشه فروش جنگ افزار به چاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، فروش جنگ افزارهای ساخت اسرائیل به ارتش چاد یکی از محورهای گفتگوی «ادریس دبی» رئیس جمهوری چاد با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود اما زمانی که در نشست خبری از دبی در این باره پرسش شد، او پاسخ نداد و نتانیاهو به جای او گفت در باره موضوعاتی که می‌خواستیم مذاکره کردیم.

رژیم صهیونیستی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح به بسیاری از ۳۲ کشور از میان ۵۴ کشور آفریقایی است که با آنها مناسبات کامل سیاسی دارد.

رئیس جمهوری چاد نخستین رهبر یکی از کشورهایی آفریقایی است که ظاهرا در ۴۶ سال گذشته با اسرائیل روابط نداشته اما به اسرائیل سفر می‌کند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این میهمان آفریقایی هم در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو و هم در دیدار جداگانه با روون ریولین، رئیس اسرائیل، فاش کرد که مناسبات چاد و اسرائیل هرگز به طور کامل قطع نشده و کماکان در طول دهه‌ها در پشت پرده ادامه یافته بود.

ادریس دبی، ۶۶ ساله، که از ۲۸ سال پیش در پی کودتای نظامی حاکم چاد است، یک هم پیمان غرب در مبارزه با گروه های افراطی در منطقه غرب آفریقا محسوب می‌شود؛ از نگاه غرب، نقش چاد در سد کردن راه رخنه شبه‌ نظامیانی که از بحران لیبی به این کشور همسایه جنوبی می‌گریزند، اهمیت دارد.