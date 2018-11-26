به گزارش خبرنگار مهر، در طول سه روز گذشته شاهد بارش برف و باران در نقاط مختلف استان اصفهان بودیم و مطابق پیش بینیهای هواشناسی، بارش متناوب باران در شهر اصفهان اتفاق افتاد به نوعی که اصفهانیها شاهد بارندگی طولانی مدت شب تا صبح در نصف جهان بودند، موضوعی که در طول سالهای اخیر کم سابقه و حتی بی سابقه محسوب میشود.
با توجه به این بارشهای شدید و برودت شدید هوا در این ماه از سال در شهر اصفهان، پیش بینی برف در استان اصفهان دور از انتظار نبوده است به نحوی که با بارش برف در شهرستان سمیرم برخی محورهای مواصلاتی منتهی به این شهرستان بسته شد اما اکنون تمامی راهها بازگشایی شده است.
البته امروز مدارس تمامی دورههای تحصیلی این شهرستان شامل پیشدبستان، دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم در دو نوبت صبح و عصر تعطیل شدند.
احتمال بازگشایی زودهنگام پیست اسکی فریدون شهر
همچنین پیست اسکی فریدون شهر با توجه به بارشهای ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتری برف در این پیست احتمالا امسال زودتر از سالهای گذشته بازگشایی میشود و این در حالی است که سال گذشته این پیست تقریبا بسته باقی ماند.
در واقع بارش ۹۲ میلیمتری باران و برف در فریدون شهر مجموع بارشهای سال آبی ۹۷-۹۸ این شهرستان را را به ۱۹۰ میلیمتر رسانده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل در این شهرستان تنها ۱۰ میلیمتر بارش ثبتشده است.
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