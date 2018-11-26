بارسلونا در زمینه پرداخت دستمزد هم رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دنیای فوتبال روز به روز دستمزدها و رقم‌های ترانسفر بالاتر می‌رود، اما در این میان بارسلونا تیمی است که رکورد بیشترین پرداختی به بازیکنانش را دارد و سالی ۱۰ میلیون پوند دستمزد می‌دهد. در رقابت‌های این فصل بارسا به ۲۳ بازیکن تیم اصلی به طور میانگین ۱۰.۴۵ میلیون پوند دستمزد داده است و این ارقام با توجه به دستمزها می‌تواند تا ۳۳ درصد هم افزایش پیدا کند.

قرارداد جدید لیونل مسی هم در افزایش این میانگین کمک زیادی کرد، همچنین جذب فلیپه کوتینیو، آرتور، مالکوم و ویدال که برای باشگاه هزینه هنگفتی را در بر داشت. همچنین بارسا قرارداد بازیکنانی مانند پیکه، سرخی روبرتو، ساموئل اومتیتی و سرخیو بوستکتس را تمدید کرد و در قراردادهای جدید دستمزدشان افزایش پیدا کرد.

در رتبه دوم از نظر پرداخت دستمزد بعد از بارسلونا رقیب دیرینه این تیم، رئال مادرید قرار دارد. بازیکنان این تیم به طور میانگین در یک سال ۸.۱ میلیون پوند درآمد دارند. نکته جالب اینجاست در ۶ رتبه بعد از دو تیم بارسلونا و رئال مادرید تیم‌هایی از ان‌بی‌ای قرار دارند.

البته از نظر لیگ با بیشترین پرداختی لیگ بسکتبال امریکا بالاتر از هر لیگی و هر ورزشی است و کل لیگ به طور میانگین سالی ۵.۹ میلیون پوند به بازیکنانش می‌دهد.

در بین باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس منچستریونایتد بیشترین دستمزد را به بازیکنان پرداخت می‌کند و سالی ۶.۵۳ میلیون پوند به طور میانگین می‌دهد. همچنین یووه در این رده‌بندی بعد از جذب رونالدو از رتبه سی و دوم به رتبه نهم دنیا رسیده است. منچسترسیتی با ۵.۳۹ میلیون پوند در سال در رده بیستم دنیا و دوم انگلیس قرار دارد.