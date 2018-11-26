مجله مهر: پنجم آذر ماه ۱۳۵۸ بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به آحاد مردم، فرمان تشکیل بسیج را صادر کرده و فرمودند: «مملکتی که ۲۰ میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون ارتش داشته باشد.» این ابتکار بزرگ امام خمینی (ره) در سال‌های بعد منشا برکات و خیرات بسیاری برای کشور بوده است. هفتم آذر ماه سال ۱۳۷۰، در دیدار هزاران نفر از بسیجیان نواحی مختلف استان تهران با یادگار حضرت امام، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی در بیاناتی کوتاه اهداف حضرت امام (ره) را از تشکیل بسیج به طور گزیده بیان کرده‌اند:

«بسم ‌اللّه‌ الرحمن الرحیم

اسلام مکتبی است جهانی که هرگز مرز نمی ‌شناسد، شما بسیجیان به عنوان سربازان اسلام اصیل و انقلابی و فرزندان انقلابی امام، هستۀ سپاه جهانی اسلام محسوب می ‌شوید و هدف اصلی حضرت امام خمینی(س) در زمینۀ تشکیل نیروی مقاومت بسیج، دفاع از حریم دین و کمک به مسلمانان تحت‌ستم در اقصی نقاط این کرۀ خاکی بود. شما بسیجیان باید با تقویت مبانی اعتقادی و روحیۀ رزم‌ آوری، حمایتگر ارزش‌های متعالی نظام و انقلاب و همۀ مسلمانان در سراسر جهان باشید زیرا بار اصلی انقلاب بر دوش ما بسیجیان است.

تقویت و گسترش بسیج، بیمه ‌کنندۀ دستاوردهای انقلاب اسلامی است. وجود پرارزش نیروی مقاومت بسیج، بیمه‌کنندۀ دستاوردهای گران‌قدر انقلاب اسلامی است و تنها با پشتوانۀ قوی و مستدام بسیج، بقا و استقلال این نظام مقدس اسلامی تضمین خواهد شد باید با همدلی و تکیه بر ایمان سرشار الهی بهای زیادی برای بسیج قائل شویم تا در مواقع حساس، بسیج با آمادگی و دلگرمی وارد عمل شود.

مسئولین و کارگزاران بسیج در این برهۀ حساس از تاریخ انقلاب اسلامی دو وظیفه بزرگ بر عهده دارند اولاً مدافع خواسته‌های نیروی مخلص بسیج باشند و همان‌گونه که مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قوانین در این مسیر تلاش مثبت و مطلوبی داشته است، آنها نیز در جهت اجرای کامل این قوانین تلاش نمایند تا ان شاءاللّه‌ بسیجیان کمتر دچار مشکلات رفاهی باشند. در اسلام تنها به ابعاد معنوی تکیه نشده است ما می ‌گوییم ادیانی که تنها به مادیت و یا معنویت متکی هستند ادیان کاملی نیستند وجه تمایز دین مبین اسلام از سایر ادیان در همین نکته نهفته است که اسلام انسان را با همۀ ابعادش مورد توجه قرار می‌ دهد.

ثانیاً مسئولین بسیج باید در زمینه‌های ایدئولوژیکی بسیجیان را آن‌گونه آموزش دهند که در اوج مبارزات خالصانه در خدمت انقلاب اسلامی باشند کما اینکه از بدو تشکیل این نهاد پربرکت اینگونه بوده است. همۀ اعضای بسیج، لشکر امام زمان هستند و باید سعی کنند به گفتۀ امام عزیزمان لشکر مخلص خدا باقی بمانند برای نسل های آینده؛ زیرا این لقب بزرگی است که امام آن را زیبندۀ بسیج می‌ دانستند. بسیج نیروی با صفای انقلاب است و باید در تبعیت از فرامین رهبری انقلاب تلاش کند چرا که صواب دنیا و آخرت همۀ ما در گرو پیروی از ایشان است.»