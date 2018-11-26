تعریف ماموریت پاسخگویی اجتماعی در آموزش علوم پزشکی برای دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر امیر احمد اخوان مشاور اجرایی معاون آموزشی وزارت بهداشت با حضور در نشست هم اندیشی معاونین و مدیران آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه ۳ کشور از واسپاری ماموریت ویژه جدید شامل توسعه دانش مرتبط با آموزش پزشکی به کلان منطقه ۳ آمایشی خبر داد.

مشاور اجرایی معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ماموریت گرایی دانشگاه ها امری اساسی است، افزود: ماموریت های ویژه دانشگاه های کلان منطقه آمایشی سه شامل توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیروهای حد واسط)، توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش عالی سلامت، توسعه داروسازی سنتی و توسعه دانش زیست فناوری کاربردی است.

وی افزود: به تازگی ماموریت های جدید شامل توسعه دانش مرتبط با آموزش پزشکی با رویکرد ویژه به پاسخگویی اجتماعی در آموزش علوم پزشکی و توسعه همگرایی بین علوم پایه پزشکی است که به ماموریت های دانشگاه اضافه شده است.

اخوان به ارتباط سطوح برنامه های تحول با تکالیف بالادستی و تبیین برنامه اقدامات راهبردی کلان منطقه آمایشی ۳ پرداخت و خواستار اجرای ماموریت های ویژه واسپاری شده به این کلان منطقه از طریق همکاری و تعامل فعال دانشگاه های علوم پزشکی منطقه شد.

وی بر استفاده از ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به منظور تامین و یا به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی موردنیاز و تکمیل پروژه های ناتمام آموزشی تاکید و خواستار طرح و تصویب موضوع در هیات امناء هر دانشگاه/ دانشکده شد.

دکتر سیامک واحدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این نشست بر ضرورت تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: در دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آموزش به عنوان یک رکن اساسی توجه می شود و برنامه ها طوری طراحی و اجرا می شوند که تمامی فعالیت ها از مسیر آموزش مبتنی بر پژوهش بگذرد.

وی افزود: در این صورت کل فعالیت های دانشگاهی حالت هم افزایی داشته و زمینه ارتقاء سطح سلامت مردم را فراهم می سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه هوش مصنوعی، دانش الکترونیک و مکانیزاسیون از نیازمندی های اصلی پزشکی مدرن است، اضافه کرد: طراحی سامانه ها، ارزشیابی و اعتبارسنجی، پاسخگو بودن، فضاهای آموزشی، اعضای هیئت علمی، نقل و انتقالات و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم از مهمترین مباحث آموزش علوم پزشکی است که باید برای آنها برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گیرد.

جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۳ کشور با حضور دکتر اخوان مشاور اجرایی معاونت آموزشی و معاونین و مدیران دانشگاههای علوم پزشکی کردستان، کرمانشاه ، همدان، ایلام و دانشکده علوم پزشکی اسد آباد به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.