به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، هفدهمین راهپیمایی دریایی غزه عصر امروز دوشنبه در نوار مرزی این منطقه برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، هیأت تحرک ملی برای لغو محاصره اعلام کرد که در این راهپیمایی دهها قایق به همراه هزاران نفر از شهروندان فلسطینی در آن مشارکت خواهند داشت.

در همین ارتباط، «ادهم ابو سلمیه» سخنگوی هیات تحرک ملی برای لغو محاصره غزه تأکید کرد که این راهپیمایی با هدف معطوف کردن توجه افکار عمومی به درد و رنج ملت فلسطین؛ به ویژه ماهیگیرانی که به شدت از محاصره رنج می‌برند، برگزار می‌شود.