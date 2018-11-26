شاغلان در جمعه بازار جویبار شناسنامه دار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد صبح دوشنبه در جلسه ساماندهی جمعه بازار با اعلام اینکه این بازار در پروسه مکانی به یک مکان مدرن و بین المللی در آسیا تبدیل شود، اظهار داشت: با پیوند نام جویبار، کشتی و جمعه بازار این شهرستان را به یک برند بین المللی تبدید کنیم .

وی افزود: نگاه بر تعطیلی جمعه بازار ندارم ولی بر تقویت این مکان تاکید دارم و نقیصه های موجود در جمعه بازار بایدهر چه سریعتر برطرف شود.

وی با بیان اینکه با تلفیق و همفکری بخش دولتی و جمعه بازار به نقطه نظر مثبت و مطلوب برسیم ، بیان کرد؛ جلسات ساماندهی جمعه بازار تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت و درصدد هستیم امور جمعه بازار به صورت مستمر بررسی شود.

فرماندار جویبار بر شناخته شدن جمعه بازار به عنوان یک نقطه شناخته شده و توریسم پذیر در کشور و آسیا تاکید کردو افزود: اگر منافع عمومی در این مکان تهدید شود با اقتدار جلوی این عوامل را خواهیم گرفت.

دادستان جویبار در این نشست به عرضه غیر بهداشتی گوشت در جمعه بازار بدون مهر دامپزشکی گله کردوگفت: گزارش های زیادی مبنی بر عرضه غیر بهداشتی گوشت جمعه بازار به مراجع قضایی شهرستان شده و تا کنون هیچ اقدام مثبتی از سوی هیات امنای بازار صورت نگرفته است.

سید محمد قنبری با اشاره به اینکه بارها بصورت غیر رسمی بازدیدی از مکان عرضه گوشت و کباب در جمعه بازار جویبار داشتم ، افزود: متاسفانه موضوع بهداشت و سلامت در این مکان رعایت نمی شود و حکم تعطیلی مکان عرضه گوشت تا ساماندهی کامل این مکان پا بر جا است.

وی با بیان اینکه در خصوص رعایت کامل بهداشت تعارفی باهیچ فردی نداریم ، اظهار داشت : وقتی بدنبال یک سری منافع هستیم باید هزینه ای برای رسیدن به نقطه مطلوب انجام دهیم .

وی بیان کرد: متاسفانه شاهدیم حیوانات در روزهای غیر از برگزاری بازار در این مکان رژه می دهند و متاسفانه کوتاهی در رعایت بهداشت سلامت افراد را تهدید می کند.

دادستان جویبار با بیان اینکه بارها هشدارها نسبت به غیر بهداشتی بودن این مکان داده شد، افزود: ما نمی خواهیم مانع کسب وکار مردم شویم‌ ولی متاسفانه این مکان در حال حاضر تهدیدی بر علیه بهداشت عمومی شهر شده است.