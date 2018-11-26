اعطای ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی صبح دوشنبه در جلسه بررسی روند تسهیلات اعطایی بانک‌های شهرستان خلخال به بخش خصوصی تصریح کرد: نحوه ارائه تسهیلات اعطایی بانکی به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان خلخال خوشبختانه روند قابل قبول و مطلوبی را طی می‌کند.

وی به اعطای تسهیلات بانکی به بیش از ۲۲۰ طرح اقتصادی اشتغال پایدار روستایی اشاره کرد و افزود: این واحدها به ارزش ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و از محل اشتغال فراگیر نیز ۵۶ میلیارد تومان به مجریان طرح‌های اقتصادی اعطا شده است.

فرماندار شهرستان خلخال بر ضرورت برخورداری از نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و اقتصادی تاکید کرد و ادامه داد: با افزایش نظارت‌ها می‌توان مانع از انحراف تسهیلات اعطایی در مسیری غیر از محل برخورداری تسهیلات شد.

بابایی یادآور شد: با افزایش تعامل و همکاری بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاران، رونق اقتصادی و افزایش علاقه بخش خصوصی برای حضور در جنوب اردبیل سرعت و شتاب بهتری به خود خواهد گرفت و گامی بلند در راستای کارآفرینی و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی و اقتصادی برداشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های شهرستان خلخال در بخش اصلاح الگوی کشت توجه به کشت محصولات با بازدهی مناسب و مقاومت بیشتر در مقابل کمبود آب و سرما است.