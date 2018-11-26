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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

ثبت ۲۴۲ میلیمتر بارش در منطقه جوکار شهرستان بویراحمد

ثبت ۲۴۲ میلیمتر بارش در منطقه جوکار شهرستان بویراحمد

یاسوج- کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ثبت ۲۴۲ میلیمتر بارش در منطقه "جوکار" شهرستان بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهره مند پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: همچنین شهرستان لنده ۲۳۹ میلیمتر، ابده گاه ۲۲۵، لوداب ۲۰۷، دهدشت ۲۰۴، امیرآبادبابکان ۲۰۰ و چرام بارش ۲۰۰ میلیمتری را در بارندگی های سه روز گذشته تجربه کرده اند.

بهره مند با بیان اینکه در مناطق قلعه دختر، جاورده، سوق و سرفاریاب به ترتیب ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۰ و ۱۸۸ ‌میلیمتر بارش به ثبت رسیده است، عنوان داشت: همچنین بارش ۱۷۷ میلیمتری در منطقه دیل، ۱۷۳ میلیمتری در منصورخانی کاکان و ۱۶۹ میلیمتری در سرآسیاب یوسفی بهمئی ثبت شد.

کارشناس هواشناسی با اشاره به بارش ۱۶۵ میلیمتری باران در شهر یاسوج، ابراز داشت: در منطقه مارگون ۱۶۸، گنجه ای ۱۶۸، چیتاب ۱۶۱، سی سخت ۱۴۹، باشت ۱۴۹، سراب ننیز ۱۴۵، پاتاوه ۱۳۹، لیکک ۱۳۴، قلعه رئیسی ۱۳۳، امام زاده جعفر ۱۳۲، لیشتر ۱۳۱ و دوگنبدان ۱۳۱ میلیمتر بارش ثبت شد.

وی افزود: همچنین بوستان، پادوک، ماهور باشت، دژسلیمان و خیرآباد به ترتیب ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۱۹ و ۱۱۷ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده اند.

کد مطلب 4468133

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