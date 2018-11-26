توسعه کریدور شمال-جنوب را تسریع می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی با بیان اینکه برآیند دستاوردهای حوزه دریانوردی و بنادر ایران حاکی از نشاط و پویایی این حوزه است، گفت: ایران با برخورداری از دسترسی مطلوب به دریاهای آزاد در حقیقت نزدیک ترین نقطه به این منطقه استراتژیک است و این موقعیت موجب شده توجه ویژه ای به اقتصاد دریامحور داشته باشیم.

وی ادامه داد: با وجود ثروت قابل توجهی که در این حوزه داریم که به حق موهبتی الهی است نتوانسته ایم آنطور که شایسته است در این زمینه رشد داشته باشیم. دشمنان در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی باید بدانند که عمر تاریخی کشوری که غیرقانونی ایران را تحریم کرده است از عمر جوان ترین بناهای ایران کمتر است.

این مقام مسئول با اشاره به حضور ایرانی ها در کانال سوئز پیش از میلاد مسیح (ع) اظهار داشت: ایران همواره مسیر خود را به سمت شکوفایی در پیش گرفته و طی می کند اما در ارتباط با توسعه ظرفیت دریانوردی خود باید گفت که به همه منابع مورد نیاز برای این حوزه به ویژه شرکت های حمل و نقل ترکیبی توجه ویژه باید داشت. در همین راستا توسعه بخش ترانزیتی و ظرفیت سازی بنادر از جمله مهمترین برنامه های این وزارتخانه است.

اسلامی با اعلام اینکه کشورهای همسایه به ویژه هند و روسیه علاقه زیادی به استفاده از کریدور شمال جنوب دارند افزود: باید توسعه این کریدور را شتاب دهیم و همچنین توسعه سواحل جنوبی کشور را در برنامه قرار دهیم. البته یکی از مهمترین برنامه های ما توسعه شرکت هایی برای پیشبرد نیازهای لجستیکی است در این راستا از همه فعالان حوزه حمل و نقل دعوت می کنیم تا با حمایت های ما در جهت تحقق ظرفیت های بندری گام بردارند.

وزیر راه و شهرسازی بزرگترین ثروت ایران را نیروی انسانی متخصص دانست و گفت: در رشته های آموزشی خوبی نیروهای کارآمد و توانمندی را آموزش داده ایم این در حالی است که شرایط کنونی ایران شرایطی است که با حرکت قاطع و استفاده حداکثری از توان داخل در مقابل تحریم های ظالمانه می ایستیم.