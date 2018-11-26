پیشرفت علم و فناوری ایران برای همه دنیا به اثبات رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر ، منصور غلامی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره ملی حرکت که در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: این جشنواره از ۱۲ سال گذشته به صورت مستمر برگزار شده است و این استمرار از اهمیت ویژه‌ای در راستای پیشرفت علمی کشور برخوردار است.

وی با بیان اینکه حلقه اتصال اولیه ایده‌های نو، حرکت‌های فکری و اندیشه‌های پویا با صنعت و اشتغال از طریق این جشنواره ها فراهم می‌شود، ابراز داشت: به طور معمول یک جرقه فکری گاه اختراع‌های بزرگ بشری را شکل داده است و بر این اساس پیگیری یک ایده در جمع‌های کوچک به نتایج درخشان و غیرقابل باوری رسیده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه برگزاری جشنواره حرکت آغازی بر ارتباط و تسری دادن علم در جامعه و در راستای رفع نیازهای کشور است، تصریح کرد: امروز بیش از پنج هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که حدود دو هزار مورد از این شرکت‌ها در جوار دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی قرار دارد.

وی از حضور انجمن های علمی در جشنواره ملی حرکت خبر داد و بیان داشت: بیش از پنج هزار شرکت دانش بنیان در سطح کشور فعال است که این میزان شرکت در طول ۲۰ سال شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه استارت شرکت های دانش بنیان در دنیا از نیم قرن پیش خورد، ادامه داد: از زمان شکل گیری شرکت های دانش بنیان در کشور شاهد افزایش روند اشتغالزایی وجذب سرمایه در کشور هستیم.

شکل گیری پارک های علم و فناوری نقش موثری در ایجاد حلقه اتصال دانشگاه با صنعت داشت

وزیر علوم با اظهار اینکه شکل گیری پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نقش موثری در ایجاد حلقه اتصال دانشگاه با صنعت داشته است،‌ گفت: با ایجاد این دست از مراکز دانشگاه ها از حالت صرف علم تئوری خارج و به دستاورهای علمی رسیدند.

غلامی حضور گسترده دانشجویان خارجی در این دوره از جشنواره حرکت را نشان از اثبات رشد علم وفناوری ایران در دید دنیا دانست و ادامه داد: ایران در حوزه علم و فناوری و پژوهش بسیار خوب رشد کرده است و در مسیر پیشرفت قرار دارد.

مشارکت خوب دانشجویان خارجی در جشنواره حرکت نشان از اعتماد به امنیت ایران است

وی مشارکت خوب دانشجویان خارجی در این رویداد علمی را نشان از اعتماد خارجی ها به امنیت ایران اعلام کرد و گفت:علی رغم تمام تبلیغات سوء که بر علیه ایران می شود اما از دید شخصیت های علمی در دنیا ایران جای امنی است و این مایه خوشحالی برای ماست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اظهار اینکه دانشجویان نباید از تلاش علمی خسته شوند و باید همواره در ارتقاء سطح علمی خودبکوشند،‌ ادامه داد:دانشجویان در وصل کردن دانشگاه به صنعت یا برعکس نقش موثری دارند،‌ تشکیل انجمن های علمی در سطح دانشگاه ها نشان دهنده پویا شدن حرکت های علمی است و می تواند به کاربردی کردن پژوهش های علمی بیانجامد.