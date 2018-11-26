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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

هشدار جدی «تب مسین» از عواقب استخراج مس در صدا و سیما

هشدار جدی «تب مسین» از عواقب استخراج مس در صدا و سیما

مستند «تب مسین» به کارگردانی رهبر قنبری در فصل جدید برنامه «به اضافه مستند» روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، دومین قسمت از فصل سوم «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «تب مسین» ساخته رهبر قنبری از شبکه مستند پخش خواهد شد.

در این قسمت و پس از پخش مستند، وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و محمد دلاوری از فعالان رسانه‌ای مهمان برنامه خواهند بود و با موضوع شرایط سخت کاری کارگران معدن، بهبود شرایط زندگی معدنچی‌ها و راهکارهای حل این موضوع صحبت خواهند کرد. علاوه بر این محمدتقی فهیم و سعید قطبی‌زاده به نقد و بررسی فرمی این مستند خواهند پرداخت.

مستند «تب مسین»، هشداری جدی در زمینه‌ تبعات ناشی از استخراج مس را مطرح می‌کند و نگاهی متفاوت به صنعت مس سرچشمه و عواقب ناگوار ناشی از آن بر موقعیت‌های انسانی، محیط زیست و کشاورزی استان کرمان دارد. این مستند با رویکردی پژوهش‌محور به مساله صنایع و معادن در کشور پرداخته و آسیب‌های ناگوار آن بر محیط‌زیست انسان را مورد بررسی قرار داده است.

این مستند که به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رهبر قنبری و به سفارش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده است، در بخش «فیلم‌های مستند معدن و صنایع معدنی ایران» دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت حضور خواهد داشت که البته برای اولین بار در شبکه مستند و برنامه «به اضافه مستند» رونمایی و اکران خواهد شد. این قسمت از برنامه، روز سه‌شنبه ۶ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۷ آذر ساعت ۹ و جمعه ۹ آذرماه ساعت ۱۳:۳۰ است.

«به اضافه مستند»، مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون و بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می‌پردازد. این برنامه با اجرای سیدمحمدعلی صدری‌نیا و کارگردانی محمدرضا رضاییان با دکوری جدید و آیتم‌هایی متنوع سه‌شنبه‌های هرهفته ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

کد مطلب 4468139
فریبرز دارایی

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