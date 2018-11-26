هشدار جدی «تب مسین» از عواقب استخراج مس در صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، دومین قسمت از فصل سوم «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «تب مسین» ساخته رهبر قنبری از شبکه مستند پخش خواهد شد.
در این قسمت و پس از پخش مستند، وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و محمد دلاوری از فعالان رسانهای مهمان برنامه خواهند بود و با موضوع شرایط سخت کاری کارگران معدن، بهبود شرایط زندگی معدنچیها و راهکارهای حل این موضوع صحبت خواهند کرد. علاوه بر این محمدتقی فهیم و سعید قطبیزاده به نقد و بررسی فرمی این مستند خواهند پرداخت.
مستند «تب مسین»، هشداری جدی در زمینه تبعات ناشی از استخراج مس را مطرح میکند و نگاهی متفاوت به صنعت مس سرچشمه و عواقب ناگوار ناشی از آن بر موقعیتهای انسانی، محیط زیست و کشاورزی استان کرمان دارد. این مستند با رویکردی پژوهشمحور به مساله صنایع و معادن در کشور پرداخته و آسیبهای ناگوار آن بر محیطزیست انسان را مورد بررسی قرار داده است.
این مستند که به کارگردانی و تهیهکنندگی رهبر قنبری و به سفارش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده است، در بخش «فیلمهای مستند معدن و صنایع معدنی ایران» دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت حضور خواهد داشت که البته برای اولین بار در شبکه مستند و برنامه «به اضافه مستند» رونمایی و اکران خواهد شد. این قسمت از برنامه، روز سهشنبه ۶ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۷ آذر ساعت ۹ و جمعه ۹ آذرماه ساعت ۱۳:۳۰ است.
«به اضافه مستند»، مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون و بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند میپردازد. این برنامه با اجرای سیدمحمدعلی صدرینیا و کارگردانی محمدرضا رضاییان با دکوری جدید و آیتمهایی متنوع سهشنبههای هرهفته ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود.
نظر شما