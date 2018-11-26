هدفگذاری توسعه زیرساخت های ورزشی در مناطق روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی علوی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: یکی از ظرفیت های مقابله با آسیب های اجتماعی و کشف استعداد ها، توسعه ورزش در مناطق مختلف و به ویژه روستاها محسوب می شود.

علوی با بیان اینکه توسعه امکانات در مناطق کمتر برخوردار مورد تاکید است، ابراز داشت: در همین راستا با اقدامات انجام شده توسعه زیرساختی و امکاناتی در این مناطق اجرایی می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از اجرای دهها پروژه ورزشی در مناطق روستایی و حاشیه نشین خبر داد و گفت: توزیع عدالت محور خدمات و امکانات از جمله برنامه های در دست اجرای حوزه ورزش است.

علوی همچنین از ظرفیت سازی برای حضور بخش خصوصی در حوزه ورزش خبر داد و بیان داشت: تحقق توسعه ورزشی، ارتقای زیرساخت ها و بازگشت سرمایه در مدت زمان مناسب از جمله پتانسیل ها و خروجی های سرمایه گذاری در حوزه ورزش است.