به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی صبح دوشنبه در همایش بسیجیان، به سالروز تشکیل بسیج اشاره کرد و افزود: در طول چهل سال گذشته آیندهنگری امام راحل (ره) در تشکیل بسیج، این کشور را در برابر تمام فتنهها بیمه کرده است.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم اوج نمود بسیج را بازگو کنیم، بیتردید این اوج در دوران دفاع مقدس متبلور شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: بسیج نه تنها در زمان جنگ سخت، بلکه در برهه کنونی که با جنگ نرم مواجه هستیم توانسته با شایستگی وارد میدان شده و در این زمینه موفق عمل کرده است.
خاتمی تاکید کرد: بسیج در چند دهه گذشته در همه عرصهها وارد کار شده و فعالیتهای خوبی را هم در مناطق محروم انجام داده است.
وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس نقش بسیج تأثیرگذار بوده است، افزود: بسیج با تفکر دشمنستیزی و حضور در همه عرصههای جهادی توانسته موفق عمل کند و تا زمانی که چتر بسیج در سراسر ایران اسلامی گسترده است، هیچ آسیبی به کشور وارد نخواهد شد.
خاتمی افزود: بسیج باید امروز بیشتر از گذشته برای استقلال و امنیت کشور تلاش کند چراکه بسیج ظرفیتهای بسیار خوبی دارد.
وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توطئههای دشمنان برای براندازی ایران آغاز شد ولی با حضور بسیج و سپاه این توطئهها در نطفه خفه شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: بسیج با بصیرت، مدافع آرمانهای انقلاب اسلامی است و همواره در راستای استکبارستیزی و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درصحنه حاضر بوده است.
وی به نقش تأثیرگذار بسیج در همه عرصهها اشاره کرد و گفت: حضور بسیج در دوران دفاع از انقلاب اسلامی، سازندگی و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران همواره سازنده بوده و در تمام مقتضیات زمانی در صحنه بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بر لزوم حفظ وحدت تأکید کرد و گفت: بسیج باید در تمام عرصهها پیشتاز باشد و نسبت به تقویت وحدت تلاش کند.
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