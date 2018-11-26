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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

بسیج همواره مدافع بصیر آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است

بسیج همواره مدافع بصیر آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بسیج با بصیرت مدافع آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همواره در راستای استکبارستیزی و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در صحنه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی صبح دوشنبه در همایش بسیجیان، به سالروز تشکیل بسیج اشاره کرد و افزود: در طول چهل سال گذشته آینده‌نگری امام راحل (ره) در تشکیل بسیج،  این کشور را در برابر تمام فتنه‌ها بیمه کرده است.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم اوج نمود بسیج را بازگو کنیم، بی‌تردید این اوج در دوران دفاع مقدس متبلور شد. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: بسیج نه تنها در زمان جنگ سخت، بلکه در برهه کنونی که با جنگ نرم مواجه هستیم توانسته با شایستگی وارد میدان شده و در این زمینه موفق عمل کرده است.

خاتمی تاکید کرد: بسیج در چند دهه گذشته در همه عرصه‌ها وارد کار شده و فعالیت‌های خوبی را هم در مناطق محروم انجام داده است.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس نقش بسیج تأثیرگذار بوده است، افزود: بسیج با تفکر دشمن‌ستیزی و حضور در همه  عرصه‌های جهادی توانسته موفق عمل کند و تا زمانی که چتر بسیج در سراسر ایران اسلامی گسترده است، هیچ آسیبی به کشور وارد نخواهد شد.

خاتمی افزود: بسیج  باید امروز بیشتر از گذشته برای استقلال و امنیت کشور تلاش کند چراکه بسیج ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توطئه‌های دشمنان برای براندازی ایران آغاز شد ولی با حضور  بسیج و سپاه این توطئه‌ها در نطفه خفه شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: بسیج با بصیرت، مدافع آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همواره در راستای استکبارستیزی و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درصحنه حاضر بوده است.

وی به نقش تأثیرگذار بسیج در همه عرصه‌ها  اشاره کرد و گفت: حضور بسیج در دوران دفاع از انقلاب اسلامی، سازندگی و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران همواره سازنده بوده  و در تمام مقتضیات زمانی در صحنه بوده است. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بر لزوم حفظ وحدت  تأکید کرد و گفت: بسیج باید در تمام عرصه‌ها پیشتاز باشد و نسبت به تقویت وحدت تلاش کند.

کد مطلب 4468148

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