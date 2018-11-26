واکنش لبنان به عملیات محرمانه صهیونیستها در سال ۱۹۸۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رژیم صهیونیستی اخیرا به عملیات محرمانه خود در سال ۱۹۸۲ در نزدیکی سواحل شمالی لبنان و غرق کردن یک کشتی غیر نظامی حامل آوارگان و کشته شدن ۲۵ لبنانی اذعان کرده است. وزارت خارجه لبنان نیز با صدور بیانیه ای به این مسأله واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: کارنامه دشمن صهیونیستی مملوء از کشتار غیر نظامیان و حمله به اماکن غیر نظامی و خدماتی است. ما از تمام کشورها به ویژه اعضای شورای امنیت می خواهیم اسرائیل را محکوم کرده و اقدامات لازم را در حق تل آویو اتخاذ کنند تا جنایات اسرائیل بدون مجازات باقی نماند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: لبنان همچنان مانند سد محکمی در برابر تجاوزات اسرائیل علیه ملت این کشور می ایستد.

رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه رسما اعتراف کرد که در تابستان ۱۹۸۲ کشتی حامل آوارگان لبنانی را در نزدیکی سواحل طرابلس واقع در شمال این کشور غرق کرده و به دنبال آن ۲۵ تن کشته شدند.

زیر دریایی رژیم صهیونیستی با شلیک چندین موشک به سمت این کشتی آن را غرق کرد.