شروع امیدبخش تیم افق قم در لیگ دسته اول والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور در حالی هفته دوم از دور گروهی خود را پشت سر گذاشته که نماینده والیبال قم شروعی دلپذیر در این مسابقات داشته است و کام اهالی والیبال قم را شیرین کرده است.



پس از این که تیم کریمه قم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در لیگ دسته اول کشور حضور داشت و البته با توجه به شرایط خاص این تیم و جوانگرایی مطلق آن در نتیجه گیری توفیقی نداشت امسال تیم جدید والیبال قم توانسته در هر ۲ بازی خود از ابتدای فصل پیروز شود.



تیم افق قم در هفته اول لیگ دسته اول کشور در سالن شهید رضاییان قم از تیم شهرداری کرج پذیرایی کرد و توانست در ۳ ست پیاپی و با اقتدار حریف خود را شکست دهد و امتیاز کامل این بازی را به دست بیاورد.



انگیزه و انرژی حاصل از این پیروزی، به تیم افق قم کمک کرد تا در هفته دوم، این بار در خارج از خانه کاری کارستان کند و در مصاف با تیم مقاومت تهران بتواند به پیروزی برسد گرچه امتیاز کامل بازی به افق اختصاص پیدا نکرد اما در هر صورت کسب برد و ۲ امتیاز از ۳ امتیازی این بازی خارج از خانه افق را در موقعیت مناسبی در جدول قرار داد.



افق در بازی تهران برابر مقاومت در رالی ست پنجم گوی سبقت را از حریف خود ربود و توانست ۳ بر ۲ پیروز شود تا اکنون با ۵ امتیاز و با ۶ ست برده و ۲ ست باخته در صدر جدول گروه خود قرار گیرد و با امید و نگاهی توام با انگیزه در انتظار بازی‌های آینده باشد.



ممکن است تصور راهیابی تیم افق به لیگ برتر والیبال، تصوری غیر واقعی و غیر منطبق بر حقیقت موجود باشد اما در هر صورت، افق نشان داده است در لیگ دسته اول حرف‌هایی برای گفتن دارد و این شروع خوش به همه والیبالیست‌های جوان قمی که چشم انتظار آینده خود هستند انگیزه‌های بیشتری می‌دهد.