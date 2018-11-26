خانلرخانی: در میان قدرتهای برتر تکواندو دنیا قهرمان شدیم

پیام خانلرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قهرمانی تیم شهرداری ورامین در رقابت های تیمی قهرمانی جهان گفت: جام جهانی تکواندو با سبک و سیاق خاص خود و تفاوت های زیادی با مسابقات انفرادی نیاز به تفکر مخصوص به خود دارد و کار تیمی خیلی اهمیت دارد. در این نوع مسابقه همه تیم باید یک نفر باشند و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند تا تیم توی خطر نیافتد

وی افزود: مسابقات این دوره خیلی سطح بالا برگزار شد، تیم های مدعی با تمام توان و بهترین نفرات خود به میدان آمده بودند. ما در گروهی حضور داشتیم که تیم های قدرتمندی قرار داشته و انرژی زیادی از ما گرفتند ولی ما ثابت کردیم تکواندو ایران هنوز یکی از مدعیان جهانی است.

سرمربی تیم تکواندو شهرداری ورامین ادامه داد: از روزی که قرار شد در این مسابقات شرکت کنیم، هدف ما تنها قهرمانی و رسیدن به سکوی نخست بود. اعضای تیم ما نیز فعل خواستن را به خوبی صرف کرده و طبق قول و قراری که برای رسیدن به جام قهرمانی داشتیم عمل کردیم.

خانلرخانی با بیان اینکه اعضای تیم ما انگیزه بالایی برای قهرمانی داشتند، اظهار داشت: تک تک تکواندوکاران ما با مبارزات خوب و عالی که به نمایش گذاشتند، این قهرمانی با ارزش را بدست آوردند. خدا را شکر همه همدل شدیم و با یکدلی و زحمات زیاد در هر مبارزه امتیازات خوبی کسب کرده و با محافظت از داشته های خود به این عنوان با ارزش دست پیدا کردند.

وی در خصوص مبارزه پایانی و کسب پیروزی در ثانیه های پایانی گفت: این مسابقات بسیار فشرده و سطح بالا بود که ضریب اشتباه بسیار بالای داشت. در مبارزه فینال هم روسیه با تمام قوا آمده بود که جام قهرمانی را تصاحب کند. ولی اسیر انگیزه و قدرت تکواندوکاران شایسته ایران شد. در این مبارزه ما با وجود سه راند برتری نسبت به رقیب، در ثانیه های پایانی با شکست و نایب قهرمانی فاصله زیادی نداشتیم که خدا را شکر خدابخشی به موقع به میدان رفت و با ضربه دقیق خود سند پیروزی را امضا کرد.

خانلرخانی در پایان گفت: خدا را شاکرم که موفق شدیم عیدی خوبی به مردم عزیز ایران بدهیم. باید تشکر کنم از شهردار و اعضای شورای شهر ورامین که به خوبی از ما حمایت کردند و تشکر از فدراسیون که این وظیفه را به ما محول کرد تا در این مسابقات شرکت کنیم و ما نیز به خوبی جواب این اعتماد را دادیم.

شایان ذکر است تیم تکواندو شهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران در رقابتهای تیمی قهرمانی جهان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.