خانلرخانی: در میان قدرتهای برتر تکواندو دنیا قهرمان شدیم

پیام خانلرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قهرمانی تیم شهرداری ورامین در رقابت های تیمی قهرمانی جهان گفت: جام جهانی تکواندو با سبک و سیاق خاص خود و تفاوت های زیادی با مسابقات انفرادی نیاز به تفکر مخصوص به خود دارد و کار تیمی خیلی اهمیت دارد. در این نوع مسابقه همه تیم باید یک نفر باشند و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند تا تیم توی خطر نیافتد
وی افزود: مسابقات این دوره خیلی سطح بالا برگزار شد، تیم های مدعی با تمام توان و بهترین نفرات خود به میدان آمده بودند. ما در گروهی حضور داشتیم که تیم های قدرتمندی قرار داشته و انرژی زیادی از ما گرفتند ولی ما ثابت کردیم تکواندو ایران هنوز یکی از مدعیان جهانی است.
سرمربی تیم تکواندو شهرداری ورامین ادامه داد: از روزی که قرار شد در این مسابقات شرکت کنیم، هدف ما تنها قهرمانی و رسیدن به سکوی نخست بود. اعضای تیم ما نیز فعل خواستن را به خوبی صرف کرده و طبق قول و قراری که برای رسیدن به جام قهرمانی داشتیم عمل کردیم.
خانلرخانی با بیان اینکه اعضای تیم ما انگیزه بالایی برای قهرمانی داشتند، اظهار داشت: تک تک تکواندوکاران ما با مبارزات خوب و عالی که به نمایش گذاشتند، این قهرمانی با ارزش را بدست آوردند. خدا را شکر همه همدل شدیم و با یکدلی و زحمات زیاد در هر مبارزه امتیازات خوبی کسب کرده و با محافظت از داشته های خود به این عنوان با ارزش دست پیدا کردند.
وی در خصوص مبارزه پایانی و کسب پیروزی در ثانیه های پایانی گفت: این مسابقات بسیار فشرده و سطح بالا بود که ضریب اشتباه بسیار بالای داشت. در مبارزه فینال هم روسیه با تمام قوا آمده بود که جام قهرمانی را تصاحب کند. ولی اسیر انگیزه و قدرت تکواندوکاران شایسته ایران شد. در این مبارزه ما با وجود سه راند برتری نسبت به رقیب، در ثانیه های پایانی با شکست و نایب قهرمانی فاصله زیادی نداشتیم که خدا را شکر خدابخشی به موقع به میدان رفت و با ضربه دقیق خود سند پیروزی را امضا کرد.
خانلرخانی در پایان گفت: خدا را شاکرم که موفق شدیم عیدی خوبی به مردم عزیز ایران بدهیم. باید تشکر کنم از شهردار و اعضای شورای شهر ورامین که به خوبی از ما حمایت کردند و تشکر از فدراسیون که این وظیفه را به ما محول کرد تا در این مسابقات شرکت کنیم و ما نیز به خوبی جواب این اعتماد را دادیم.
شایان ذکر است تیم تکواندو شهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران در رقابتهای تیمی قهرمانی جهان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.
نظر شما