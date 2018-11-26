جزئیات پرداخت یارانه تجاری سازی فناوری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شیوه نامه آمده است: «تجاری سازی و فروش دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه ها و مراکز فناوری کشور جزو اهداف اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه های وابسته است. لذا برنامه ریزی برای نیل به این موضوع باید در دستور کار ستاد برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری قرار گیرد.

اهداف:

۱- فرهنگ سازی حمایت از تجاری سازی و توسعه فناوری و جهت دهی به بخش دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در توسعه و بکارگیری فناوری

۲- افزایش اشتغال، افزایش حجم فروش، افزایش توان صادرات و افزایش توان مالی برای سرمایه گذاری داخلی در توسعه فعالیت های شرکت های فناور

۳-توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در تولید، توسعه، فروش و انتقال فناوری و کمک به تولید محصول ها و خدمات داخلی

۴-کاهش ریسک شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در یک فناوری در راستای حمایت از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان

در این برنامه توجه به رفع دغدغه ها و تسهیل ارتباط میان صاحبان فناوری و سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد و علاوه بر حمایت مالی در قالب یارانه تجاری سازی فناوری، کمک هایی در رابطه با تسهیل فرآیند مذکور در قالب خدمات فناورانه ارائه خواهد شد. برخی از این تسهیلات به قرار ذیل است:

۱-تسهیل ارتباط بین متقاضیان فناوری و یا سرمایه گذاران با صاحبان فناوری

۲-نظارت بر روند اجرایی قراردادهای منعقد شده

۳-ارائه مشاوره های حقوقی در رابطه با عقد قرارداد و پایدارسازی و تداوم کسب و کار

۴-ارائه تسهیلات و مشاوره های لازم در رابطه با مالکیت فکری

۵-تعیین سطح فناوری

۶- ارزشگذاری فناوری

برنامه اجرایی

تمامی شرکت های فناور/صاحبان فناوری، خریداران و سرمایه گذاران و یا شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری و سرمایه گذاری باید در ابتدا از طریق ثبت نام در سامانه معرفی شده از سوی معاونت پژوهش و فناوری http://irantechhub.ir، اقدام کنند. پس از انجام مراحل مربوط به ثبت نام، هریک از متقاضیان میبایست نامه اعلام آمادگی خود به همراه مستندات لازم شامل معرفی فناور، خلاصه مشخصات طرح یا محصول فناورانه، متقاضی فناوری و یا سرمایه گذار (در صورت وجود) را حداکثر تا تاریخ 15 آذر به دبیرخانه مربوطه (گروه تجاری سازی و کارآفرینی) واقع در دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری ارسال کنید.

حضور و نمایش طرح یا محصول فناورانه موردنظر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری الزامی است و فناور متقاضی میبایست با حضور در نمایشگاه مذکور، مراحل عقد تفاهم نامه و قرارداد را در این محل نهایی کند.

بعد از نمایشگاه و نهایی شدن قرارداد به صورت قانونی در مراجع ذیصلاح، تسهیلات اشاره شده با ارائه مستندات و مدارک لازم با توجه به پیشرفت کار با تایید کمیته تجاری سازی طرحهای فناورانه دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف به صورت مرحله ای قابل پرداخت است.

شاخص های مهم در رابطه با تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری به طرح های منتخب:

*حجم قرارداد رسمی منعقد شده

*سطح فناوری

*حوزه فناوری

*نوآوری فناوری

*کارایی فناوری

*اهمیت فناوری در حل مسائل و مشکلات کشور

*میزان ساخت و تولید داخل فناوری

*سوابق تیم صاحب فناوری

*خدمات پس از فروش

*سابقه فروش و صادرات

*حسن شهرت صاحب فناوری، متقاضی فناوری و یا سرمایه گذار

تبصره یک: این تسهیلات صرفا در سال ۱۳۹۷ به قراردادهای منعقد شده در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، تخصیص باید و برای تداوم آن در سال های آتی تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره ۲: پرداخت یارانه فناوری به صورت مرحله ای با توجه به پیشرفت قرارداد رسمی منعقد شده در قالب تفاهم نامه با دفتر برنامه ریزی امور فناوری پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: میزان ۱۰ درصد از مبلغ یارانه نهایی تعیین شده برای هر فناوری، توسط وزارت عتف به نهاد مادر و حامی آن(دانشگاه/ پژوهشگاه/ مرکز پژوهشی/ پارک علم و فناوری/ مرکز رشد) تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۴: قرارداد باید به صورت قانونی و با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات حقوقی در مراجع ذیصلاح تنظیم و ثبت شود. البته برای این موضوع مشاوران و کارگزارانی در ایام برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۵: میزان کل بودجه درنظر گرفته شده برای یارانه تجاری سازی فناوری مبلغ ۲۵ میلیارد ریال است که متناسب با میزان قراردادهای منعقده به حداکثر ۲۰ طرح یا محصول برتر (براساس شاخص های اشاره شده)، تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۶: میزان یارانه تجاری سازی فناوری قابل ارائه به قرارداد فروش و یا سرمایه گذاری یک طرح یا محصول فناورانه حداکثر مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال است.

تبصره ۷: میزان یارانه مذکور و نحوه پرداخت آن در کمیته تجاری سازی طرح های فناورانه، مشخص و ابلاغ خواهد شد.»