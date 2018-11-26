به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علیزاده صبح دوشنبه در همایش شکوه و پایداری بسیجیان دامغانی به میزبانی سالن حمزه سیدالشهدا این شهر ضمن بیان اینکه هرکجا بسیج و بسیجیان حضور داشتند دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند، تأکید کرد: هدف بسیج پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است لذا باید گفت این نهاد مقدس، نجات‌دهنده کشور است.

وی بابیان اینکه بسیج یک‌نهاد فرهنگی است که هدف آن پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، افزود: به لطف خدا امروز تفکر بسیج به دیگر کشورها نیز صادرشده است.

مدرس مرکز آموزش کوثر سپاه استان قم با تأکید بر اینکه بسیجیان در مسیر نورانی اباعبدالله الحسین (ع) گام برمی‌دارند، بیان کرد: دشمنان امروز از ملت ما هراس دارند چراکه بسیج در جان ملت جای دارد و این نهال نوپای ابتدای انقلاب و درخت شکوهمند امروز در سراسر جهان ریشه دوانده است.

علیزاده با اشاره به اینکه اسرائیل از صحنه روزگار محو می‌شود اظهار داشت: بسیجیان ما لباس جهاد پوشیده و اجازه اشغال یک وجب از خاک کشورمان را به دشمنان نخواهند داد چراکه بیش از گذشته از جان، مال و دستاوردهای انقلاب حراست و پاسداری خواهند کرد.

شهرستان دامغان ۱۰۵ پایگاه، ۱۸ قشر بسیج و ۳۰ هزار بسیجی دارد.