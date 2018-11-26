نمایشگاه هوایی،نشانگر مقاومت ایران در برابر تحریم ظالمانه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه هوایی در جزیره کیش با بیان اینکه این نمایشگاه جشنواره عزت و افتخارات صنعت هوایی ایران است و باید در این نمایشگاه از عظمت علم لذت ببریم و به این دانش مهم بشری ادای احترام کنیم، گفت: با این حال اگر یک جاه طلب تصمیم گرفت مردم را از این دانش محروم کند بداند که این مردم به اتکای علم خود به این صنعت دست یافته اند و این امر شدنی است.

وی افزود: می خواهیم موفقیت روزافزون خود و هموطنان مان را در صنعت هوایی به نظاره بنشینیم و از تماشای آن احساس غرور کنیم؛ این افتخار، برای ملت های تحت فشار احساس غرور مضاعف دارد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: ما کسانی که تلاش می کنند تا دیگران را از این علم محروم کنند محکوم می کنیم؛ در حالی که دانشی که به آن دست یافتند بر پایه خون های ریخته شده دیگر ملل و ثروت های مردم آسیا و آفریقاست اما گستاخانه به دنبال استقرار تئوری برتری هوایی و تسلط بر فضای آسمان دیگر کشورها هستند.

وزیر دفاع ادامه داد: ایران امروزه در برابر مسئولان عهدشکن و جنایتکار آمریکا ایستاده است. این نمایشگاه نشان می دهد آنها با تحریم ظالمانه ایران حیثیت خود را خدشه دار کرده اند. اقدامات غیرمسئولان ترامپ مایه منزوی تر شدن بیشتر آمریکا می شود.

امیر سرتیپ حاتمی یادآور شد: ایران ۴۰ سال پیش آمریکا را به عنوان نماد استکبار از کشور بیرون کرد و به زودی با افتخار جشن چهل سالگی انقلاب را برگزار می کند، پیام ما از جزیره کیش در خلیج فارس به همسایگان، دوستان و همه طرفداران صلح، پیام صلح و دوستی است.

به گفته وزیر دفاع، اصل صلح برای همه و جهان عاری از خشونت از اصول خدشه ناپذیر ایران است همسایگان ما برای همیشه همسایه ما هستند بنابراین منطق و عقلانیت آنها در نگاه راهبردی ما به عنوان لوح ماندگاری است که مایل نیستیم بر آن نقطه تاریک نقش ببندد.

وی تصریح کرد: ما به دنبال جلوگیری از خشونت و جنگ و در یک کلمه بازدارندگی هستیم تا کسی به خود فکر حمله به ایران راه ندهد. با خیرخواهی برای همه می توان از صلح کشور، منطقه و جهان حمایت کرد.

سرتیپ حاتمی ادامه داد: دل مردم ایران لبریز از بشردوستی و کرامت انسانی است و دل رنجور هیچ انسانی را برنمی تابد.

وی در پایان از زحمات خلبانان نیروی هوایی ارتش و سپاه و تیم های هوایی روسیه و لتونی تشکر کرد.