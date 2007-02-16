کیفیت عکس و پوستر فیلم پائین است

عضو هیئت داوران بخش پوستر و عکس جشنواره فیلم فجر امسال در مورد حضور دوباره این بخش در قسمت های رقابتی جشنواره به خبرنگار مهر گفت: "هفت سالی که این بخش از جشنواره حذف شده بود، من و دیگر دوستان این عرصه تلاش کردیم این بخش به مسابقه فجر افزوده شود و بالاخره در جشنواره بیست و پنجم این اتفاق افتاد."



سیف الله صمدیان درباره سطح کیفی آثار شرکت کننده در این بخش خاطرنشان ساخت: "آثار عکس و پوستر امسال جشنواره فجر تا حدودی ضعیف بود. دلیل کیفیت پائین آثار ناشی از غیبت هفت ساله این بخش در عرصه رقابت است. در میان پوستر و عکس فیلم هایی که در جشنواره پذیرفته شده بودند، شاهد آثار شاخصی نبودیم و این مشکل خود را در رای هیئت داوران جشنواره نشان داد. برای اینکه پوستر و عکس به جایگاه واقعی خودش برسد از دادن سیمرغ بلورین خودداری کردیم و به آثار منتخب فقط دیپلم افتخار اعطا شد."



صمدیان با مقایسه نسبی آثار شرکت کننده در بخش پوستر با عکس توضیح داد: "در بخش عکس با آثار بهتری رو به رو بودیم. کارهای ارایه شده این عرصه از استاندارهای رایج سینمای ایران چندان دور نیست، اما همچنان با ایده آل فاصله دارد. در بخش تبلیغات محیطی که برای نخستین بار در جشنواره گنجانده شده بود، کارها در سطحی ابتدایی و نازلی قرار داشت و به هیچ وجه شناخت درستی در این حیطه وجود ندارد. به عبارت دیگر، تبلیغات محیطی درستی برای فیلم ها در سطح شهر انجام نمی شود."



این عکاس تاکید کرد: "دیپلم افتخاری که برای بهزاد خورشیدی در نظر گرفته شد، به خاطر استفاده مناسب وی از عکس و تصویر و رویکرد مینی مالیستی در به کارگیری حروف بود. این جایزه با اکثریت قاطع هیئت داوران به وی داده شد. برای اینکه استاندارد کارها افزایش پیدا کند، به احترام آینده روشن و بهتر تلاش کردیم سیمرغ را در سال های آینده ارایه کنیم."



وی با تاکید بر اینکه فعالیت های تبلیغی حوزه سینما باید به طور مرتب مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد، اظهار داشت: "وقتی کارهای تبلیغی ارزشگذاری نمی شوند، بسیاری از بزرگان این عرصه فعالیت چندانی از خود نشان نمی دهند. ولی به یقین از امسال به تدریج شاهد حضور بزرگان این عرصه در فعالیت های تبلیغی آثار سینمایی خواهیم بود. وقتی بزرگان ببینند این بخش مورد توجه قرار گرفته، حضور جدیتر و فعالتری خواهند داشت."



صمدیان با اشاره به نگاه هیئت داوران به پوسترهای شرکت کننده در جشنواره فجر امسال یادآور شد: "در بخش پوستر آرا داوران چندان به هم نزدیک نبود و پیشنهاد بررسی و قضاوت پوسترهایی که طراحی خارجی دارند نیز در این نشست ارایه شد. البته من مخالف این عقیده و نظر بودم، اما چون کار گروهی بود به رای جمع احترام گذاشتم و آن را پذیرفتم. امیدوارم در سال های بعد عنوان این بخش که مواد تبلیغی به آن اطلاق می شود، مورد بازنگری قرار بگیرد و به پیشنهاد دوستان از نام بخش تبلیغات فیلم استفاده شود که به عقیده من عنوان شایسته تری است."