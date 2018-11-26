تقلب در میان دانشجویان ایرلندی فراگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آیریش تایمز، تحقیقات نشان می دهد تقلب در کالج ها و دانشگاه های ایرلندی در حال افزایش است.

طبق اطلاعات روزنامه «آیریش تایمز» از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون حداقل ۲۳۰۰ پرونده از دانشجویانی که در دانشگاه ها و موسسات فناوری تقلب کرده اند، ثبت شده است.

به طور سالانه حجم نمونه های تقلب در بیشتر کالج ها در حال افزایش است. این درحالی است که دانشجویان با مخفی کردن موبایل و دستگاه های الکترونیکی در سالن های امتحان تقلب می کنند.

فراگیر شدن نمونه های تقلب در کالج ها نشان می دهد، تقلب دانشجویان مطالعات تجاری زودتر برملا می شود یا حداقل در جلسه امتحان زودتر شناسایی می شوند.

به عنوان مثال دردانشگاه کالج دوبلین (UCD) دانشجویان مطالعات تجاری در سال های اخیر به طور متوسط ۴۰ درصد از تقلب های علمی را انجام داده اند.

همچنین اطلاعاتUCD نشان می دهد دانشجویان رشته های هنر بیشترین میزان تقلب را انجام می دهند.