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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

تقلب در میان دانشجویان ایرلندی فراگیر شد

تقلب در میان دانشجویان ایرلندی فراگیر شد

تحقیق یک روزنامه نشان می دهد تقلب میان دانشجویان ایرلندی بسیار فراگیر شده است و از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش از ۲۳۰۰ پرونده از دانشجویانی ثبت شده که در دانشگاه ها تقلب کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آیریش تایمز، تحقیقات نشان می دهد تقلب در کالج ها و دانشگاه های ایرلندی در حال افزایش است.

طبق اطلاعات روزنامه «آیریش تایمز»  از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون حداقل ۲۳۰۰ پرونده از دانشجویانی که در  دانشگاه ها و موسسات فناوری تقلب کرده اند، ثبت شده است.

به طور سالانه حجم نمونه های تقلب در بیشتر کالج ها در حال افزایش است. این درحالی است که دانشجویان با مخفی کردن موبایل و دستگاه های الکترونیکی در سالن های امتحان تقلب می کنند.

فراگیر شدن نمونه های تقلب در کالج ها نشان می دهد،  تقلب دانشجویان مطالعات تجاری زودتر برملا می شود یا حداقل  در جلسه امتحان زودتر شناسایی می شوند.

 به عنوان مثال دردانشگاه کالج دوبلین (UCD) دانشجویان مطالعات تجاری در سال های اخیر به طور متوسط ۴۰ درصد از تقلب های علمی  را انجام داده اند.

همچنین اطلاعاتUCD نشان می دهد دانشجویان رشته های هنر بیشترین میزان تقلب را انجام می دهند.

کد مطلب 4468182
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • بهداد IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
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      پاسخ
      سلام من خودم در كميته انضباطي يكي از دانشگاهها مشغولم. سالي حداقل 25 تا تقلب داريم از 2010 اگر حساب كنيم فقط 200 تا پرونده در دانشگاه ماست تازه اگر اين را ضرب 600 دانشگاه كشور كنيم 120000 هزار ميشه

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