مازندران استان پایلوت برای کسب و کار زنبورداری تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری صبح دوشنبه در حاشیه جلسه امضاء تفاهم نامه رسته زنبورداری طرح تکاپو اظهار داشت: اجرای طرح «توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)» از اواخر سال۱۳۹۲ با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح به طور کلی در مرحله اول انجام مطالعات و شناسایی بسته های اولویت دار در سطوح استانی و ملی و مرحله دوم پیاده سازی برنامه های عملیاتی جهت توسعه رسته کسب و کارهای اولویت دار در استان های هدف صورت گرفته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات ملی رسته زنبورداری، به عنوان یکی از رسته های اولویت دار شناسایی شد و استان مازندران به عنوان یکی از استان های پایلوت رسته زنبور داری انتخاب شد.

اصغری با تأکید بر ضرورت افزایش بهره وری در رسته زنبورداری استان مازندران تصریح کرد: در این تفاهم نامه با هدف تغییر الگوی تولید در صنعت زنبورداری از تولید صرفا عسل به تولید سایر محصولات زنبور عسل با همکاری دستگاههای مرتبط برنامه عمل رسته زنبورداری جهت تکمیل زنجیره تولید و عرضه سایر محصولات زنبور عسل آموزش های تخصصی ارائه خواهد شد.

دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان مازندران بیان داشت: در رسته زنبورداری آقای دکتر فولادیان کارگزار جوان و بسیار فعال طرح تکاپو در استان می باشند که تا کنون زمینه ساز فعالیت های بسیار مطلوبی از قبیل برگزاری دوره های آموزشی تولید ژله رویال، بره موم، گرده گل و تولید زهر زنبور عسل در استان شده اند و این تفاهم نامه نیز به پیشنهاد ایشان منعقد شده است.

وی افزود: کارگزار طرح تکاپو با اجرای این تفاهم نامه با کمک این اداره کل، فنی و حرفه ای و جهاد کشاورزی بدنبال تغییر رویکرد آموزشی با هدف افزایش بهره وری در زنبورداری استان است.

اصغری خاطرنشان کرد: از نکات قابل توجه برگزاری دوره های آموزشی در این تفاهم نامه تکمیل زنجیره به همراه آموزش علوم نوین می باشد، در واقع در این دوره ها علاوه بر آموزش به زنبورداران، تجهیزات تولید زهر با کمک تسهیلات صندوق توسعه زنبورداری کشور در اختیار آنها قرار میگیرد و از طرفی با ایجاد قراردادهای خرید تضمینی کلیه محصولات تولیدی نیز خریداری میگردد تا در نهایت با تکمیل زنجیره آموزش، تولید و اتصال به بازار جهانی در محصولاتی که تا کنون در مازندران تولید نمی گردید، شرایط تولید و صادرات ایجاد شود .

گفتنی است در این تفاهم نامه ۸ ماده ای و چهار جانبه، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی و کارگزار طرح تکاپو هر کدام تعهداتی را پذیرفته اند.