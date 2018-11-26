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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور:

بیش از ۵۰ درصد از مدارس کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است

بیش از ۵۰ درصد از مدارس کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است

بروجرد- رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، گفت: بیش از ۵۰ درصد از مدارس کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه دبیرستان دخترانه شبانه روزی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در حال حاضر ۶۵۰ هزار خیر مدرسه ساز در داخل کشور و هزار خیر مدرسه ساز در خارج از کشور وجود دارد.

وی، افزود: بیش از ۵۰ درصد از مدارس کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است که نشان می دهد یک حرکت فراگیر هم در داخل و هم در خارج از کشور به راه افتاده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، تصریح کرد: جامعه خیرین مدرسه ساز تشکلی مردمی است که از این طریق خیرین توانستند از فراموش شدن زبان مادری دانش آموزان خارج از کشور جلوگیری کنند.

حافظی، ادامه داد: در حال حاضر در ۴۵۰ شهرستان کشور مجامع خیرین مدرسه ساز به ثبت رسیده است.

وی، گفت: اساس توسعه پایدار هر کشور آموزش و پرورش است و امروز با افتتاح این دبیرستان به عنوان افتخاری بزرگ برای بروجرد با هزینه ۱۵۰ میلیون تومان در خدمت دانش آموزان مدرسه هستیم.

کد مطلب 4468193

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