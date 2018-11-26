به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه دبیرستان دخترانه شبانه روزی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در حال حاضر ۶۵۰ هزار خیر مدرسه ساز در داخل کشور و هزار خیر مدرسه ساز در خارج از کشور وجود دارد.

وی، افزود: بیش از ۵۰ درصد از مدارس کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است که نشان می دهد یک حرکت فراگیر هم در داخل و هم در خارج از کشور به راه افتاده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، تصریح کرد: جامعه خیرین مدرسه ساز تشکلی مردمی است که از این طریق خیرین توانستند از فراموش شدن زبان مادری دانش آموزان خارج از کشور جلوگیری کنند.

حافظی، ادامه داد: در حال حاضر در ۴۵۰ شهرستان کشور مجامع خیرین مدرسه ساز به ثبت رسیده است.

وی، گفت: اساس توسعه پایدار هر کشور آموزش و پرورش است و امروز با افتتاح این دبیرستان به عنوان افتخاری بزرگ برای بروجرد با هزینه ۱۵۰ میلیون تومان در خدمت دانش آموزان مدرسه هستیم.