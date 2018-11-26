تولید روزی مردم نباید تحت تاثیر جریانات حزبی قرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر دوشنبه درجمع دست اندرکاران و برگزارکنندگان اجلاسیه شهدای کشاورز کنگره بزرگداشت ۲۰۰۰ شهید خراسان جنوبی اظهار داشت: بهترین عبادتها کار و تولید روزی حلال است.

وی با بیان اینکه کشاورز اصلی خداوند است افزود: انسان تنها بذر را در خاک می کارد اما به واسطه تشکیلات حساب شده نظام آفرینش دانه رشد کرده و محصول می دهد لذا تمام فعالیت موجودات با اراده خداوند انجام می گیرد.

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی با اشاره به اینکه حسن انسان صاحب نظری اوست و باید در آیات پروردگار تفکر کند افزود: تلاش در جهت تولید روزی بشر توفیقی است که خداوند به شما داده است.

آیت الله عبادی ادامه داد: همه علوم برگرفته از دانش و علم خداوند در جهت رفع نیازهای انسان است لذا انسان باید در کائنات اندیشه کند تا فلسفه آفرینش موجودات را درک کند و بتواند از مخلوقات به بهترین نحو استفاده کند.

وی تصریح کرد: خداوند در زنجیره اعجازآمیز نظام آفرینش وظیفه ارزشمند تولید روزی و خدمت به خلق را به شما عنایت کرده است که باید قدرآن را دانست و شکر گذار خدا بود.

نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی با بیان اینکه عبادت تنها نماز نیست بلکه بهترین عبادت ها کسب روزی حلال است گفت: برای تهیه روزی بندگان نباید تحت تاثیر هیچ عامل حزبی و سیاسی قرار گرفت و تنها باید تابع فرمان الهی بود.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه کار شما تولید روزی و مقدس است عنوان کرد: زمین و جهان آفرینش متعلق به گروه خاصی نیست که گروهی ثروتمند و عده ای در فقر و گرسنگی باشند بلکه افراد زورگو حق فقرا را حبس کردند.

وی با بیان اینکه اگر مطابق دستور خدا، دین و قانون اساسی عمل کنیم مشکل روزی نخواهیم داشت افزود: شهدا در راه اجرای عدالت شهید شدند لذا پرچم آنها امروز در دست شما است و مراقب باشید که بر زمین نماند و بی عدالتی گسترش نیابد.