  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶

به رغم میزبانی رقابت‎های جهانی؛

فدراسیون کشتی فرانسه تعلیق شد!

فدراسیون کشتی فرانسه تعلیق شد!

فدراسیون کشتی فرانسه به عنوان میزبان رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ پاریس به دلیل مشکلات مالی به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسوی ها برای میزبانی رقابت های جهانی کشتی در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود چهار و نیم میلیون یورو هزینه کردند که بیش از یک میلیون یورو بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده بود.

فدراسیون کشتی فرانسه، اقدامات امنیتی در رابطه با حملات تروریستی پاریس و از سوی دیگر فروش ضعیف بلیت را دلیل اصلی این ضرر مالی عنوان کرده است.

با توجه به مشکلات مالی و بدهی ها، بانک های فرانسوی نمی توانند به فدراسیون کشتی این کشور پولی پرداخت کنند و این موضوع فعالیت های فدراسیون فرانسه را به حالت تعلیق درآورده است.

کد مطلب 4468198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها