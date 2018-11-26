فدراسیون کشتی فرانسه تعلیق شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسوی ها برای میزبانی رقابت های جهانی کشتی در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود چهار و نیم میلیون یورو هزینه کردند که بیش از یک میلیون یورو بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده بود.

فدراسیون کشتی فرانسه، اقدامات امنیتی در رابطه با حملات تروریستی پاریس و از سوی دیگر فروش ضعیف بلیت را دلیل اصلی این ضرر مالی عنوان کرده است.

با توجه به مشکلات مالی و بدهی ها، بانک های فرانسوی نمی توانند به فدراسیون کشتی این کشور پولی پرداخت کنند و این موضوع فعالیت های فدراسیون فرانسه را به حالت تعلیق درآورده است.