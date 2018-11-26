آمار مراجعین اهدای خون در ایلام کاهش یافته است

مهدی اکبری دهبالایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با مسئولان استان کرمانشاه انجام شده و در صورت نیاز به مصدومان زلزله شب گذشته خون رسانی خواهیم کرد.

وی بیان داشت: هنوز دستوری برپایه فرستادن فرآورده‌های خونی به استان کرمانشاه به دست نرسیده که در صورت نیاز آمادگی کمک رسانی را داریم.

آمار مراجعین اهدای خون کاهش یافته است

وی بیان داشت: آمار مراجعین داوطلبان اهدای خون در فصل زمستان و سرما رو به کاهش بوده و اکنون به تمامی گروه‌های خونی نیاز داریم.

مدیر کل انتقال خون استان ایلام، با بیان این که تامین فرآورده‌های خونی در کشور کم شده است، افزود: نیاز به فرآورده‌های خونی همیشگی است؛ اما در فصل زمستان شدیدتر می‌شود.

وی تصریح کرد: هر چند وقت یک بار گروه‌های سیار خون گیری در شهرستان‌های استان اقدام به خون گیری از داوطلبان می‌کنند و بر پایه شبکه ملی خون رسانی گروه‌های خونی مورد نیاز نواحی مختلف تامین می‌شود.

اکبری دهبالایی خبر داد: گروه‌های سیار خون گیری را به مناطق با جمعیت مناسب و آمادگی اهدا اعزام می‌کنیم.

وی بیان داشت: حداقل سن و وزن برای هدیه خون به ترتیب ۱۸و۵۰ است و افراد اهدا کننده باید از سلامت جسمی کامل برخوردار باشند.

مدیر کل انتقال خون استان ایلام با بیان این که سالانه هر مرد ۴ بار و هر زن ۳ بار می تواند خون اهدا کند، گفت: رقیق سازی و گردش خون بهتر از جمله سودمندی‌های خروج خون برای فرد اهدا کننده است.