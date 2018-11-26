ارتش مسئول تأمین امنیت مرزهای مشترک با افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح» در حاشیه یازدهمین همایش فرماندهان نزاجا در جمع خبرنگاران، گفت: در ماه‌های اخیر، نیروی زمینی ارتش مسئولیت مرزبانی، مرزهای مشترک با افغانستان را بر عهده گرفته است که قطعا ما مرزهای امن‌تری را نسبت به گذشته خواهیم داشت.

وی افزود: افغانستان کشوری است که دچار برخی از نگرانی‌ها و نا امنی‌هاست و ممکن است که اتفاقاتی در مرزهای مشترک به وجود آید که با استقرار نیروی زمینی و ایجاد استحکامات و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد، ان‌شاءالله امن‌ترین مرزها را در این منطقه داشته باشیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین درباره جزئیات همایش امروز فرماندهان نزاجا، گفت: امروز نیروی زمینی ارتش، فرماندهان خود را در رده تیپ و هم‌تراز آن گرد آورده است و برنامه‌ریزی‌های مناسبی را برای آینده انجام می‌دهد.

سرلشکر باقری ادامه داد: در این جلسه در خصوص مهم‌ترین تهدیدات پیش روی کشور، تهدیدات محتمل دفاعی و راه‌های ارتقای بازدارندگی و مصون‌سازی کشور صحبت کردیم و مهم‌ترین محورهایی که در نیروی زمینی باید به آن توجه شود، مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در مورد ابعاد مختلف اقدامات اطلاعاتی مهندسی هوانیروز و سایر ابعاد نیروی زمینی نکاتی را به فرماندهان مطرح کردیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تصریح کرد: در دوره مسئولیتی اخیر، نیروی زمینی ارتش از نظر ارتقای توان نیروی انسانی، جذب نیروی مومن و معتقد، آموزش مناسب و سازماندهی ارائه تجهیزات مناسب‌تر در حال رشد است و امروز با اطمینان بیشتری می‌تواند از مرزهای کشور دفاع کند.