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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۹

امیر حیدری مطرح کرد؛

برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی در مناطق زلزله‌زده آمادگی داریم

برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی در مناطق زلزله‌زده آمادگی داریم

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به زلزله شب گذشته کرمانشاه، گفت: آمادگی برپایی بیمارستان‌های صحرایی را در منطقه داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری «فرمانده نیروی زمینی ارتش» در حاشیه یازدهمین همایش فرماندهان نزاجا در جمع خبرنگاران، گفت: ما از زمانی که متوجه وقوع زلزله شدیم، سه تیپ را وارد منطقه کردیم. بحمدالله هم‌اکنون نیروها در منطقه مستقر هستند و امنیت شهر برقرار است.

وی با اشاره به آمادگی سایر یگان‌های نزاجا، افزود: اکنون این آمادگی نیز وجود دارد تا بر حسب نیاز و دستور سلسله‌مراتب فرماندهی، یگان‌های هوانیروز را وارد منطقه کنیم. همچنین آمادگی برپایی بیمارستان‌های صحرایی را در منطقه داریم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: طبق گزارش‌های ارائه شده، هیچ مشکلی در شهر وجود ندارد و شهر به وضعیت عادی خود بازگشته است.

کد مطلب 4468224
هادی رضایی

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