به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری «فرمانده نیروی زمینی ارتش» در حاشیه یازدهمین همایش فرماندهان نزاجا در جمع خبرنگاران، گفت: ما از زمانی که متوجه وقوع زلزله شدیم، سه تیپ را وارد منطقه کردیم. بحمدالله هماکنون نیروها در منطقه مستقر هستند و امنیت شهر برقرار است.
وی با اشاره به آمادگی سایر یگانهای نزاجا، افزود: اکنون این آمادگی نیز وجود دارد تا بر حسب نیاز و دستور سلسلهمراتب فرماندهی، یگانهای هوانیروز را وارد منطقه کنیم. همچنین آمادگی برپایی بیمارستانهای صحرایی را در منطقه داریم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: طبق گزارشهای ارائه شده، هیچ مشکلی در شهر وجود ندارد و شهر به وضعیت عادی خود بازگشته است.
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