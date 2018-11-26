به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی استان سمنان نشان می‌دهند با استقرار سامانه کم‌فشار بارشی در غالب نقاط استان سمنان به‌خصوص ارتفاعات، بارش باران و برف در روز دوشنبه نیز مانند روز یکشنبه ادامه دارد اما با فرارسیدن شامگاه سه‌شنبه و صبح چهارشنبه از میزان ابرها کاسته شده و هوا جو پایداری را به خود خواهد دید.

از روز چهارشنبه همچنین سامانه کم‌فشار بارشی از استان سمنان خارج‌شده و آسمان آفتابی خواهد شد البته موضوع قابل‌ذکر این است که دمای هوا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه یعنی ششم و هفتم آذرماه۹۷ نسبت به‌روز یکشنبه سردتر نخواهد شد. درنتیجه هرچه به انتهای هفته می‌رویم دمای اکثر شهرهای استان سمنان افزایش نیز خواهد یافت.

آسمان مه آلود است

هم‌اکنون دمای هوای سمنان ۹ درجه بالای صفر است و باوجود اتمام بارندگی‌ها هنوز مه و ابر در آسمان دیده می‌شود، پیش‌بینی هواشناسی برای مرکز استان اما تداوم بارش‌ها تا فردا است و از سوی دیگر باید گفت بارش‌ها در ارتفاعاتی مانند آهوان به شکل برف خواهد بود.

این پدیده در مهدی‌شهر و به‌خصوص محور فولاد محله نیز دیده خواهد شد اما از روز چهارشنبه هوا در این ارتفاعات نیز رو به گرمی خواهد گذاشتآ در حال حاضر اما دمای هوای این شهرستان چهار درجه بالای صفر و آسمان ابری است.

شاهرودی‌ها نیز دو روز ابری پشت سر هم را شاهد هستند که در نوع خود پدیده‌ای کم‌نظیر است چراکه خشک‌سالی در سال‌های اخیر چهره این بزرگ‌ترین شهرستان استان سمنان را کمتر بارانی کرده است. دیشب در شاهرود دو میلی‌متر باران باریده و بارش برف جاده توسکستان را با مشکل تردد روبرو کرده است.

صبح سرد شرق نشین‌ها

سوز سرد بارش برف شب گذشته هم‌اکنون امان مردم شاهرود را بریده و به‌خصوص در ارتفاعات هوا به زیر صفر نیز رسیده است، هم‌زمان با صبح دوشنبه پنجم آذرماه۹۷ دمای هوای شاهرود هفت درجه بالای صفر عنوان‌شده و این در حالی است که بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز و فردا به ترتیب هشت و چهار درجه بالای صفر و هشت و دو درجه بالای صفر گزارش‌شده است اما از روز چهارشنبه دما به ۱۱ و چهار درجه بالای صفر، افزایش خواهد یافت.

میامی نیز روز سردی را سپری می‌کند، هم‌اکنون دمای هوا در این شرقی‌ترین شهرستان دیار قومس ۹درجه بالای صفر است و شب گذشته بارش باران در میامی و برف در کالپوش سرمای سختی را برای این شهرستان به ارمغان آورده است از سوی دیگر دماسنج‌ها در رضوان میامی شامگاه یکشنبه دمای زیر صفر را نشان دادند و همه‌چیز یخ زد! هرچند در این منطقه چنین رویدادی طبیعی است ما امسال دمای هوا کمی زود در این بخش به صفر رسید.

دامغانی‌ها صبح سرد پائیزی خود را با ابر و همچنین مه گرفتگی آغاز کردند، دماسنج‌ها هم‌اکنون روی عدد هفت ایستاده‌اند و برای امروز و فردا ادامه بارش‌ها پیش‌بینی‌شده است اما از روی چهارشنبه آسمان این کهن دیار صددروازه آفتابی می‌شود.

تردد در شاهرود-توسکستان فقط با زنجیر چرخ

در غرب وضعیت مشابه اما کمی گرم‌تر است برای مثال پیش‌بینی هواشناسی برای گرمسار و ایوان کی نیز بارش باران در روز دوشنبه است اما هم‌اکنون دمای هوا در گرمسار ۱۱ و در ایوان کی ۱۰ درجه بالای صفر است.

درمجموع باید گفت بارش باران و برف که از روز یکشنبه در استان سمنان آغازشده طی امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت اما دمای هوا نسبت به‌روز قبل سردتر نخواهد شد و در همین محدوده هشت تا سه درجه بالای صفر خواهد ماند اما از روز چهارشنبه از میزان ابرها کاسته شده و آفتاب به آسمان استان سمنان بازمی‌گردد.

طبق اعلام پلیس‌راه اما تردد در محور توسکستان محدوده شاهرود-آزادشهر با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و در تمامی راه های دیگر استان تردد عادی است.