اشغال ۱۰۰ درصدی تخت های اعصاب و روان مردان بیمارستان امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد درگزینی با بیان اینکه بخش اعصاب و روان زنان و مردان در بیمارستان امام رضا (ع) از استانداردهای لازم برخوردار است، اظهار کرد: چهار پزشک متخصص اعصاب و روان در هر دو بخش خدمات ارائه می دهند.

وی در ادامه به ضریب اشغال ۶۰ درصدی تخت های بخش اعصاب و روان ویژه زنان اشاره کرد و افزود: در هر بخش اعصاب و روان ۲۲ تخت وجود دارد که با تفکیک بخش مردان و زنان مشکلات این بخش به حداقل رسیده است.

واگذاری اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) به بخش خصوصی

مدیر داخل بیمارستان امام رضا (ع) همچنین بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم بیمارستان در سال جاری، واگذاری اورژانس به بخش خصوصی بود که این اقدام در استان برای نخستین بار انجام شده است.

درگزینی با بیان اینکه تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس پس از واگذاری به بخش خصوصی دو برابر شده، اظهار کرد: با این اقدام مهم، بسیاری از مشکلات اورژانس برطرف و برای تعداد زیادی از نیروها اشتغال زایی ایجاد شد.

وی گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی بر این بخش وظیفه نظارتی دارد.