مسابقات کبدی استعدادهای برتر کشور در قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کبدی المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در قم با قهرمانی تیم آذربایجان غربی به پایان رسید و این تیم با غلبه بر سیستان و بلوچستان قهرمان اولین دوره این مسابقات شد.

دیدار نهایی این مسابقات صبح شنبه در سالن نخلستان قم برگزار شد و تیم آذربایجان غربی موفق شد در فینال تیم سیستان و بلوچستان را شکست دهد و قهرمانی این مسابقات را در قم جشن بگیرد.

تیم آذربایجان غربی برای حضور در فینال تیم کبدی قزوین را در پیش داشت که توانست این تیم را ۴۱ بر ۳۰ شکست دهد و تیم سیستان و بلوچستان نیز در نیمه نهایی موفق شد ۶۹ بر ۴۴ تیم کبدی استان اصفهان را از پیش رو بردارد.

همچنین در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات نیز اصفهان ۴۷ بر ۴۴ تیم کبدی خوزستان را حذف کرد، تیم آذربایجان غربی ۳۳ بر ۲۴ برابر تیم گلستان پیروز شد و فارس با شکست ۳۴ بر ۵۰ برابر سیستان و بلوچستان از دور مسابقات کنار رفت ضمن این که قزوین نیز با پیروزی آسان ۶۰ بر ۲۸ بر کرمانشاه به نیمه نهایی رسیده بود.

تیم کبدی استان قم نیز در این مسابقات تا مرحله یک هشتم نهایی بالا آمد اما در این مرحله برابر تیم آذربایجان غربی که در نهایت قهرمان مسابقات شد با حساب ۳۷ بر ۵۴ نتیجه را واگذار کرد تا با قرعه‌ای نامناسب، از رسیدن به مراحل بالاتر باز بماند.

عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی طی برگزاری این مسابقات در قم حضور داشت و این مسابقات را از نزدیک نظاره کرد.