تجدید میثاق ۱۰ هزار بسیجی خراسان جنوبی با آرمان های انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر دوشنبه، همایش شکوه مقاومت با حضور ۱۰ هزار نفر از بسیجیان در بیرجند برگزار شد و بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب صورت گرفت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند در این مراسم با بیان اینکه بسیج تندیس پایداری و رمز جاوید مبارزه با ستمگران است، اظهار کرد: بسیجیان با تمام وجود در برابر آرمان‌های انقلاب ایستاده و خود را وقف اسلام کردند.

مهدی صادق احمدی بابیان اینکه بسیجیان بدون وسوسه‌های دنیوی به دنبال اعمال صالح هستند، افزود: اقشار مختلف بسیج از دیرباز اقتدار خود را به رخ دشمن کشیده و حضور هوشمندانه خود را در صحنه‌های مختلف دفاعی، سیاسی و نظامی به اثبات رسانده‌اند.

یکی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس هم در این همایش با اشاره به جنگ هشت ساله دفاع مقدس بیان کرد: دشمن برای تشکیل این جنگ بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده بود.

سردار احمدی بابیان اینکه شهدا، رزمندگان و ایثارگران با تمام وجود در برابر جنگ سخت دشمن ایستادگی کردند، گفت: عزت ملت ایران توسط شهیدان به‌دست‌آمده است.

وی با بیان اینکه گسترش نیروهای بسیجی، انقلاب اسلامی را بیمه می‌کند، افزود: امروز شرایط کشور برای تربیت احمدی روشن‌ها و دانشمندان نخبه به‌مراتب از دوره ابن‌سینا فراهم‌تر است.

سردار احمدی بیان کرد: موشک‌هایی که اخیراً سپاه از غرب کشور به اتاق جنگ اخلالگران در غرب حجله شلیک کرد، نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران داشت.

وی بابیان اینکه افزایش برد موشک‌ها نیاز به اجازه گرفتن از دشمنان ندارد، اظهار کرد: امروز ایران اسلامی و آمریکا دو رقیب در موشک زنی هستند.

سردار احمدی با اشاره به ظرفیت های علمی ایران بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ علم، جزء پنج کشور نخست جهان قرار دارد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به برجام بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئولان مذاکره‌کننده فرمودند: «کسی نمی‌گوید مذاکره نکنید، مذاکره کنید اما پشت میز مذاکره در قالب یک ملت انقلابی باشید».

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان در پشت تریبون‌ها می‌گویند اگر قرار است نان و آب ما حل شود باید برجام را حل کنیم، گفت: این دسته از مسئولان بدانند نباید هر چیزی را پشت تریبون بیان کرد.