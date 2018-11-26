به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «مستوری» نوشته صادق کرمیار که چندی پیش توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسید، پنجشنبه ۸ آذر در دنیای کتاب شهر قم مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

این کتاب درباره زندگی شهید مهدی زین‌الدین نوشته شده و به تازگی رونمایی شده است. کرمیار از جمله نویسندگان معاصر است که درباره مضامین دینی و انقلابی آثاری در کارنامه دارد. «نامیرا»، «دشت‌های سوزان»، «درد» و ... برخی از آثار این داستان‌نویس هستند.

نشست نقد و بررسی رمان جدید کرمیار روز پنجشنبه ۸ آذر از ساعت ۱۸ در دنیای کتاب، واقع در شهر قم، خیابان صفائیه، مرکز خرید صفائیه برگزار می‌شود.