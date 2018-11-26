امیر خانزادی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«فرماندهی معظم کل قوا در بیانات شیوای خود پیرامون نیروی الهی بسیج و فرهنگ بسیجی، با زیباترین و معنادارترین تعابیر می‌فرمایند: بسیج، جمع فداکاری از مردمند، برای مردم؛ تشکیل یک مجموعه‌ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد. حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین‌المللی، در هر کار خیر؛ این حرکت بسیج است؛ فرهنگ بسیجی یعنی آن مجموعه‌ معرفت‌ها و روش‌ها و منش‌هائی که می‌تواند مجموعه‌های عظیمی را در ملت به وجود بیاورد که تضمین‌کننده‌ حرکت مستقیم و پایدار اسلامی آن ملت باشند.

بسیج یک امر منطقی و فکری و ریشه‌دار و عمیق است و کسانی که در کار این حقیقت بزرگ شرکت دارند؛ همه آحاد ملتند، هرکسی که بسیجی است باید به بسیجی بودن خود افتخار کند. بسیجی بودن، مایه سرافرازی و سربلندی پیش پروردگار است.

شورانگیزترین مدرسه عشق، عرفان، خلوص، ایثار و شهادت‌طلبی در بسیج خلاصه می‌شود که شاگردانش حماسه‌ آفرینان مکتب حضرت سید الشهدا اباعبدالله الحسین(ع) هستند و امسال که روز بسیج با ماه ربیع‌الاول و میلاد باسعادت نبی اکرم(ص) قرین گشته است رایحه بیشتری از معنویت و ایثار در کشور اسلامی‌مان به مشام می‌رسد.

با گرامیداشت این روز، از خداوند سبحان توفیق ادای دین خون مطهّر شهیدان و آرزوی سرافرازی بیشتر بسیج و نیروهای مسلح در مسیر اعتلا و شکوفایی ایران اسلامی و ادامه راه شهیدان را تحت عنایت حضرت ولی عصر(عج) در پرتو هدایت‌های فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای عزیز برای همه خدمتگزاران بسیجی مسئلت دارم.»