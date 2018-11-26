باید خدماتی که به شاغلان داده می شود به بازنشستگان هم ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید تقی زاده در نشست با بازنشستگان کشوری که با حضور وزیر رفاه برگزار شد با اشاره به جلسات مختلفی که با کمیسیون های مجلس دربارۀ قانون خدمات کشوری گذاشته شده است، گفت: این قانون هنوز در کمیسیون ها در دست بررسی است و باید تا زمانی که از کمیسیون ها خارج نشده است، دوستان نظراتشان را بدهند تا بتوانیم مطالب جمع بندی شده را به آنها منتقل کنیم.

تقی زاده با اشاره به اینکه در بحث بیمه تکمیلی سعی شده است تا سهم پرداختی صندوق بیشتر از سهم بازنشستگان باشد، گفت: هرآنچه از دستمان برمی آید برای بازنشستگان انجام می دهیم.

او به اجرای ماده ۸۵ قانون کار اشاره کرد و گفت: باید همه خدماتی که به شاغلان داده می شود، به بازنشستگان هم ارائه شود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: خواسته های بازنشستگان را به اضافه مواد دیگری به بیمه آتیه سازان حافظ تکلیف کردیم تا به بازنشستگان ارائه کنند.

تقی زاده گفت: ۴۸ خانه امید در سراسر کشور در حال تکمیل است و چند خانه امید هم آماده کلنگ زنی هستند که در سفرهای وزیر محترم تعاون کلنگ آنها بر زمین زده خواهد شد.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تاکنون برای تهران خانه امیدی ساخته نشده است، گفت: باید جایی برای این کار در تهران در نظر گرفته شود.

وی گفت: امیدواریم یک دهکده سلامت برای بازنشستگان تهران فراهم کنیم که هم خانه سالمندان داشته باشد، هم امکان انجام فعالیت های ورزشی در آن فراهم باشد و هم سالن های پذیرایی برای برگذاری مراسم جشن فرزندان بازنشستگان مهیا باشد.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به سامانه ثبت نام برای اشتغال فرزندان بازنشستگان گفت: تاکنون حدود ۲۶۰ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

تقی زاده با بیان اینکه آنچه دوستان در اینجا مطرح کردند، اصلاحات قانونی است که باید در مجلس صورت گیرد، گفت: پیگیر همه آنچه در قانون خدمات کشوری مطرح شده است، هستیم و هرچه به ذهنمان می رسد، به عنوان خدمتکاران شما انجام می دهیم.

او ابرازامیدواری کرد که با حضور شریعتمداری روزهای خوبی برای بازنشستگان رقم بخورد گفت: از اینکه تا به حال نتوانسته ام خواسته قلبی شما را به منصه ظهور برسانم عذرخواهی می کنم و امیدوارم که بتوانیم خواسته های شما را محقق کنیم.

تقی زاده گفت: با تصویب ماده ۱۰ قانون احزاب در مجلس، مشکل مجوز کانون ها برطرف و بسیاری از امور به کانون ها تفویض خواهد شد.