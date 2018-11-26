بسیج در تمامی عرصه ها حضور فعالی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قهرمان زاده، ظهر امروز در تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان مرند که با حضور امام جمعه و فرماندار ویژه مرند و اقشار مختلف بسیج برگزار شد، ابراز داشت: بسیج ارتش ۲۰ میلیونی ملت ایران است و وعده امام خمینی(ره) برای تشکیل این ارتش، امروز محقق شده است.

وی با گرامیداشت هفته بسیج افزود: بسیج شجره طیبه ای است که در سال ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد و امروز در تمام دنیا گسترده شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرند تاکید کرد: بسیج در جنگ نرم حضور باشکوهی دارد و امروز در جهت اعتلای بسیج، به عنوان نیروی مردمی به امنیت پایدار کمک کرده و بدون هیچ چشمداشتی در عرصه های مختلف سازندگی و فرهنگی و اجتماعی حضور فعال دارد.

قهرمان زاده خاطرنشان کرد: دشمن توطئه های مختلفی علیه این کشور و بسیج تدارک دیده اما زهی خیال باطل و آنان نخواهند توانست ضربه ای به این نظام بزنند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده و فرماندار ویژه مرند در ابتدای این مراسم، از گردان های بسیجی حاضر در میدان سان دیدند.

گفتنی است، در پایان این مراسم، مراسم نمادین تحویل پرچم و نماد مدافعان حرم از سوی پدر شهید روح الله طالبی اقدم پدر شهید مدافع حرم شهرستان مرند به بسیجیان برگزار و از بسیجیان فعال شهرستان تجلیل شد.

اجرای گروه سرود دانش آموزی و امیدهای بسیج، مداحی و مولودی خوانی و سخنرانی امام جمعه مرند از دیگر برنامه های تجمع بسیجیان شهرستان مرند بود.