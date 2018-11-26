به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یوسف مولایی صبح دوشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای سپاه شهرستان نظرآباد، اظهار کرد: کشور ایران دارای ظرفیت‌های خوب در بسیاری از حوزه‌ها است، یکی از آن‌ها وجود قومیت‌ها و مذاهب و فرقه‌های مختلف ازجمله شیعه و سنی است که دشمنان گاهی با تحریک این‌چنین ظرفیت‌هایی به دنبال از هم پاشیدن نظام هستند و در دفعات متعدد هم بدین منظور نقشه کشیدند.

وی بابیان اینکه برای تجزیه‌طلبی کردستان، آذربایجان و یا ایلام دشمن با تکیه‌بر گوناگونی قومیت‌ها نقشه‌هایی زیادی کشیده بود، افزود: در خوزستان با پیش کشیدن نام عربستان نقشه جداسازی این قسمت از خاک کشورمان را پایه‌ریزی کرده بودند و حتی می‌خواستند نام شهرهای ما را هم‌تغییر دهند و در شمال شرق کشورمان هم ترکمن‌ها را تهدید کردند.

فرمانده سپاه استان البرز بابیان اینکه دشمن برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی ما نقشه می‌کشد و این تهدیدها را پایه‌ریزی می‌کند، گفت: دیگر عنصر مهم برای استفاده دشمن عدم وحدت میان مسئولان است که درگذشته در سال‌های ابتدایی انقلاب به دنبال آن بوده‌اند.

تفکر بسیجی چتری است که مردم می‌توانند زیر آن جمع شده تا جلوی دست‌درازی دشمن به کشورمان را بگیرند سردار مولایی تأکید کرد: نقطه قوت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به‌ویژه مقابله با تحریم‌ها این است که از مسیر حق خارج نشده‌ایم و تمامی اقلیت‌ها و قومیت‌ها در کنار هم درراه نظام و فرامین امام راحل(ره) و رهبر انقلاب حرکت کرده‌ایم.

وی با ذکر اینکه ۱۱ هزار نفر از اهل تسنن درراه انقلاب به شهادت رسیده‌اند، گفت: تعداد زیادی شهید مسیحی، آشوری و یا کلیمی هم تقدیم انقلاب شده که نشان از وحدت در کشورمان است.

فرمانده سپاه استان البرز توضیح داد: طی چهار عملیات و ۹ ماه جهاد رزمندگان توانستیم آن قسمت از خاک اشغالی کشورمان را پس گرفته و خرمشهر را آزاد کنیم که این در سایه امید به خدا و توسل به ائمه و حول فرامین امام (ره) به وقوع پیوست و بسیج این قابلیت را دارد که همه اقشار جامعه را برای بهبود سیستم‌های اقتصادی، سیاسی و دیگر موارد دورهم جمع کند.

وی توضیح داد: تفکر بسیجی چتری است که مردم می‌توانند زیر آن جمع شده تا جلوی دست‌درازی دشمن به کشورمان را بگیرند، این قابلیت‌ها همه در سایه اتحاد و وحدت مردم ایران حاصل‌شده است.

دشمن از تفرقه اندوزی برای تحقق اهدافش استفاده می‌کند

فرمانده سپاه استان البرز گفت: دشمن به این دل‌بسته است که از تفرقه اندوزی در کشورمان برای پیاده‌سازی توطئه‌های خود استفاده کند اما حول محور ولایت حرکت می‌کنیم و ۴۰ سال در مقابل این اقدامات دشمن ایستادگی کرده‌ایم.

سردار مولایی با اشاره به اینکه نباید زمینه منیت ها در کشور پایه‌ریزی شود، گفت: وحدت ما در همه حالت باید حفظ شود و حضور اقشار مختلف مردم از مذاهب و قومیت‌ها مختلف در این راه مایه اذیت و آزار دشمن است.

آمریکا برای جنگ در کشورهای اسلامی میلیاردها دلار خرج می‌کند

وی بیان کرد: دولت آمریکا میلیاردها دلار خرج کرده تا کشورهای اسلامی را به جان هم بی اندازد تا زیر سایه ایجاد جنگ در آن کشورها و در منطقه خاورمیانه از همراهان خود ازجمله رژیم صهیونیستی حمایت کرده و امنیت آن را حفظ کند و هرسال هراسان به دنبال این است که در جهان اسلام تفرقه‌انگیزی کند.

فرمانده سپاه استان البرز تشریح کرد: دولت جنایت‌کار آمریکا با همکاری رژیم غاصب اسرائیل و هزینه کرد عربستان ملعون به دنبال ایجاد تفرقه در جهان اسلام هستند و امروز در یمن دیگر جایی برای بمباران وجود ندارد و خون افراد بی‌گناه ریخته می‌شود؛ چون دشمن به دنبال سست کردن چارچوب جهان اسلام است.