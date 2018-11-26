بررسی تبعات الحاق به کنوانسیون پاریس در کمیسیون کشاورزی

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند بررسی لایحه الحاق به معاهده پاریس گفت: این لایحه یکبار در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و به صحن علنی مجلس ارسال شد ولی به دلیلی ایراداتی که داشت مجددا به کمیسیون بازگشت.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه الحاق ایران به معاهده پاریس در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است و پس از رفع ایرادات مجددا به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: اجرای این معاهده از سال ۲۰۲۰ برای کشورهای متعهد الزام آور خواهد بود بنابراین فرصت کافی برای بررسی همه جوانب پیوستن به این معاهده وجود دارد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: کمیسیون کشاورزی در حال بررسی همه تبعات، جوانب و نحوه پذیرش این معاهده است که پس از آن، مراحل قانونی تصویب این لایحه طی خواهد شد.