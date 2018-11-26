  1. هنر
  2. تئاتر
۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

جشنواره تئاتر «مقاومت» در مرقد امام خمینی (ره) افتتاح می‌شود

جشنواره تئاتر «مقاومت» در مرقد امام خمینی (ره) افتتاح می‌شود

فردا سه شنبه ۶ آذرماه ۹۷ شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» با برگزاری مراسم افتتاحیه در حرم امام خمینی (ره) کار خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» فردا سه شنبه ۶ آذرماه ۹۷ در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار می شود. این مراسم صبح سه شنبه با حضور مسئولان کشوری و لشگری و هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره برگزار خواهد شد.

بعدازظهر سه شنبه نیز با روی صحنه رفتن ۸ نمایش در سالن های مجموعه تئاترشهر، تالار حافظ، تالار هنر، تالار مولوی، فرهنگسرای گلستان، تالار بوستان و گلستان کانون پرورش فکری بخش صحنه ای کار خود را آغاز خواهد کرد.

«سوختن در آب غرق شدن در آتش»،«۶۴۱۰»، «حیاط خلوت»، «حماسه دلاوران»، «قدمگاه»، «دهکده هاپوخان»، «خوخان ناغیلی»، «جنگ بازی» در این روز اجرا خواهند شد.

در بخش خیابانی و محیطی نیز ۹ نمایش اجرا خواهد شد. نمایش های «ضیافت به سبک کاخ سفید»، «عروسی جنگ»، «۵۵ دقیقه»، «انشاء متولد ۸۴»، «bell-۲۱۴»، «قهرمان کیست؟»، «اروند که تو را پس نداد»، «آکا»، «ماهی ها مشغول کارند» در این روز اجرا خواهند شد.

کلیه هنرمندان می توانند جهت شرکت در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر «مقاومت» در مرقد امام خمینی (ره) راس ساعت ۸ صبح مقابل هتل مارلیک واقع در تقاطع خیابان مفتح با خیابان سمیه حضور به هم رسانند.

شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» به دبیری امیر نصیربیگی و با همت بنیاد فرهنگی روایت فتح از ۶ تا ۱۰ آذرماه ۹۷ در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4468289
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها