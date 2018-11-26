به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» فردا سه شنبه ۶ آذرماه ۹۷ در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار می شود. این مراسم صبح سه شنبه با حضور مسئولان کشوری و لشگری و هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره برگزار خواهد شد.

بعدازظهر سه شنبه نیز با روی صحنه رفتن ۸ نمایش در سالن های مجموعه تئاترشهر، تالار حافظ، تالار هنر، تالار مولوی، فرهنگسرای گلستان، تالار بوستان و گلستان کانون پرورش فکری بخش صحنه ای کار خود را آغاز خواهد کرد.

«سوختن در آب غرق شدن در آتش»،«۶۴۱۰»، «حیاط خلوت»، «حماسه دلاوران»، «قدمگاه»، «دهکده هاپوخان»، «خوخان ناغیلی»، «جنگ بازی» در این روز اجرا خواهند شد.

در بخش خیابانی و محیطی نیز ۹ نمایش اجرا خواهد شد. نمایش های «ضیافت به سبک کاخ سفید»، «عروسی جنگ»، «۵۵ دقیقه»، «انشاء متولد ۸۴»، «bell-۲۱۴»، «قهرمان کیست؟»، «اروند که تو را پس نداد»، «آکا»، «ماهی ها مشغول کارند» در این روز اجرا خواهند شد.

کلیه هنرمندان می توانند جهت شرکت در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر «مقاومت» در مرقد امام خمینی (ره) راس ساعت ۸ صبح مقابل هتل مارلیک واقع در تقاطع خیابان مفتح با خیابان سمیه حضور به هم رسانند.

شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» به دبیری امیر نصیربیگی و با همت بنیاد فرهنگی روایت فتح از ۶ تا ۱۰ آذرماه ۹۷ در تهران برگزار می شود.