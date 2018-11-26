کشف پیکر یکی از مفقودان حادثه سقوط خودرو به رودخانه در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی‌پور پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از حدود ۴۸ ساعت قبل تاکنون نیروهای امدادی و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان گیلان در جستجو برای یافتن مفقودان حادثه سقوط یکدستگاه خودرو به این رودخانه در مسیر رودخانه رودبار چیره فومن هستند.

وی با اشاره به اعلام ۲ خانواده از مفقود شدن دوتن از اعضای خانواده آنها در این حادثه، افزود: ساعتی قبل حدود ۵ کیلومتر پایین تر از محل حادثه در روستای نوده فومن پیکر یکی از سرنشینان این خودرو توسط نیروهای امدادی و محلی پیدا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه این پیکر به مراکز ذیربط انتقال یافت، گفت: جستجو برای یافتن فرد دوم نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به حضور ۷ تیم امدادی از شهرستان فومن، بیان کرد: ۵ تیم نیز از شعب اطراف همانند رضوانشهر، انزلی و صومعه سرا و ستاد هلال احمر استان و حدود ۸۰ نفر امدادی در حال جستجو هستند.

ولی پور تأکید کرد: متاسفانه در دو روز گذشته یکی از مشکلاتی که نیروهای امدادی با آن مواجه بودند تجمع غیرضرور اهالی محل در منطقه حادثه و اطراف آن بوده است.