  1. استانها
  2. گیلان
۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان خبر داد:

کشف پیکر یکی از مفقودان حادثه سقوط خودرو به رودخانه در فومن

کشف پیکر یکی از مفقودان حادثه سقوط خودرو به رودخانه در فومن

فومن- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از پیدا شدن پیکر یکی از سرنشینان خودروی سقوط کرده به رودخانه رودبارچیره فومن در اثر سیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی‌پور پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از حدود ۴۸ ساعت قبل تاکنون نیروهای امدادی و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان گیلان در جستجو برای یافتن مفقودان حادثه سقوط یکدستگاه خودرو به این رودخانه در مسیر رودخانه رودبار چیره فومن هستند.

وی با اشاره به اعلام ۲ خانواده از مفقود شدن دوتن از اعضای خانواده آنها در این حادثه، افزود: ساعتی قبل حدود ۵ کیلومتر پایین تر از محل حادثه در روستای نوده فومن پیکر یکی از سرنشینان این خودرو توسط نیروهای امدادی و محلی پیدا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه این پیکر به مراکز ذیربط انتقال یافت، گفت: جستجو برای یافتن فرد دوم نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به حضور ۷ تیم امدادی از شهرستان فومن، بیان کرد: ۵ تیم نیز از شعب اطراف همانند رضوانشهر، انزلی و صومعه سرا و ستاد هلال احمر استان و حدود ۸۰ نفر امدادی در حال جستجو هستند.

ولی پور تأکید کرد: متاسفانه در دو روز گذشته یکی از مشکلاتی که نیروهای امدادی با آن مواجه بودند تجمع غیرضرور اهالی محل در منطقه حادثه و اطراف آن بوده است.

کد مطلب 4468295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها