به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا تبسمی در این باره اظهار کرد: امسال ۲۵۲ میلیارد ریال اعتبار برای پروژههای عمرانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مصوب شده، این میزان اعتبار برای اجرای ۲۷۲ پروژه عمرانی مصوب شده است.
وی افزود: این میزان اعتبار شامل؛ ۳۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، ۱۰۷میلیارد ریال از محل اعتبارات توازن منطقه ای، ۱۳.۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات دو سوم سه درصد نفت و گاز، ۱۰میلیارد ریال از محل اعتبارات شاخصهای توسعه استان و ۸۲.۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ویژه استانی مصوب شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون مبلغ ۱۱۱میلیارد ریال برای پروژههای مصوب سال ۱۳۹۷ تخصیص یافته است.
تبسمی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری تخصیص اعتبار برای اجرای پروژههای عمرانی افزایش یابد و پروژههای بیشتری در بخش کشاورزی اجرا شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اشاره به اینکه بیشترین اعتبارات برای بخش آب وخاک مصوب شده است، گفت: ۱۷۶پروژه برای اجرای انتقال آب کشاورزی، لوله گذاری، احداث سربند، استخر ذخیره آب کشاورزی و مرمت و بازسازی قنوات و سایر پروژهها در روستاهها مصوب شده است.
تبسمی اضافه کرد: مابقی پروژهها در قالب طرحهای افزایش تولیدات زراعی، باغی، دامی، شیلات، مبارزه با آفات نباتی و ترویج و توانمندسازی جوامع محلی و بهره برداران مصوب شده است.
وی بیان کرد: بیشترین اعتبارات مصوب شده در سطح استان با اعتباری به مبلغ ۹۵ میلیارد ریال و شهرستان قزوین با اعتبار به مبلغ ۵۴ میلیارد ریال است.
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