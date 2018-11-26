لامرد در صدر بارش های ۲۴ ساعت اخیر فارس

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای هواشناسی فارس در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان لامرد با ۷۲.۵ میلی متر بیشترین بارش را در ۲۴ ساعت گذشته داشته است.
در این راستا آباده نیز با ۵.۶ میلی متر کمترین میزان بارندگی این مدت را به خود اختصاص داد.
همچنین شیراز نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳.۶ میلی متر بارندگی داشته است.
میانگین بارش های استان فارس نیز در ۲۴ ساعت اخیر ۲۸.۹ میلی متر گزارش شده است.
بر اساس گزارش های هواشناسی میزان بارندگی استان فارس در سال زراعی جاری تاکنون برابر با ۸۴.۱ میلی متر بوده در حالیکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته ۲۶.۱ میلی متر گزارش شده بود.
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