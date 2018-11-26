آغاز رقابت های کشتی استعدادهای برتر کشور از فردا در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های استعدادهای برتر ورزشی رده سنی نونهالان (بازی های المپیاد نخبگان) در رشته کشتی آزاد از فردا در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار می شود.

این رقابت ها فردا و پس فردا با شرکت ۴۸۰ کشتی گیر برگزار می شود، نفرات برتر به اردوی تیم ملی رده سنی دعوت می شوند.

المپیاد استعدادهای برتر ووشوی کشوردر الوند با برتری تیم زنجان به پایان رسید

در پایان این پیکارها ووشوکاران دو بخش تالو و ساندای رده سنی نوجوانان به رقابت پرداختند و تیم زنجان با کسب ۴ مدال طلا و ۲ نقره بر سکوی قهرمانی ایستاد.

گیلان با ۳ طلا نایب قهرمان شد و اصفهان با ۲ طلا٬ ۲ نقره و ۲ برنز به مقام سوم رسید.

مازندران٬ هرمزگان٬ خراسان رضوی٬ سیستان و بلوچستان و قزوین نیز چهارم تا هشتم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۱۷۶ ووشوکار در شهر الوند برگزار شد.

تیم ووشوی رده های سنی کشورمان سال آینده به رقابتهای قهرمانی آسیا در برونئی اعزام می شوند.

تیم بسکتبال شهرداری قزوین امروز به میدان می رود

در ادامه رقابتهای بسکتبال دسته اول باشگاه های کشور، تیم بسکتبال شهرداری قزوین در بازی خارج از خانه برابر توفارقان آذرشهر تبریز قرار می گیرد.

این بازی ساعت ۱۶ در سالن حجاب آذرشهر برگزار می شود.

شاگردان امید حمیدی دو بازی گذشته خود برابر نمایندگان تهران و زنجان به برتری رسیده است.

تکواندو کار قزوینی راهی رقابت های ارتش های جهان شد

عرفان حیدری ملی پوش قزوینی در ترکیب تیم ملی ارتش کشورمان برای شرکت در رقابت های قهرمانی ارتش های جهان(سیزم) راهی برزیل شد، حیدری در دسته منهای ۸۰ کیلوگرم با حریفان مصاف می کند.

این رقابت ها از ۸ تا ۱۰ آذر در شهر ریو برگزار می شود.

حیدری علاوه بر کاپیتانی استان، طلای جام باشگاه های آسیای و چندین نشان دیگر را در کارنامه ورزشی خود دارد.

درخشش ورزشکاران استان در مسابقات قهرمان کشوری پله نوردی برج میلاد

سمانه اسفندیاری، برای دومین سال پیاپی در مسابقات قهرمان کشوری پله نوردی برج میلاد عنوان قهرمانی را کسب کرد.

حامد ایرانخواه هم در بخش مردان سوم شد.

نمایندگان استات با این عناوین به مسابقات بین المللی پله نوردی راه یافتند.

برد تیم فوتسال شهرداری در بازی دوستانه

تیم فوتسال شهرداری قزوین که خود را برای شرکت در مرحله برگشت لیگ یک فوتسال کشور مهیا می کند، در دیداری تدارکاتی برابر میزبانش شهرداری رشت به تساوی ۲-۲ دست یافت.

تیم فوتسال شهرداری را محمد باغبان صالحی و مجید گروه ای هدایت و همراهی می کنند.

بانوی تیرانداز قزوینی به اردوی تیم ملی دعوت شد

الهام هریجانی از قزوین به اردوی آماده سازی تیم ملی تیراندازی در رشته تپانچه فراخوانده شد.

این اردو از ۵ آذر به مدت ۱۰ روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

برد تیم فوتبال کاسپین در خانه

تیم فوتبال کاسپین قزوین در هفته دهم لیگ دو فوتبال کشور با گل دقیقه ۹۰ امید فرخ پور در مقابل ایرانجوان بوشهر به پیروزی رسید.

شاگردان سعید دقیقی با یک پله صعود در مکان هشتم جدول قرار گرفت.

این بازی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد.