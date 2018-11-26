«نیروی دریایی ارتش» موجب گسترش دیپلماسی نظامی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شیرازی«رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا» به مناسبت سالروز بسیج مستضعفین و در آستانه هفتم آذر ماه، روز نیروی دریایی ارتش، با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت و گو کرد.

سردار شیرازی در این دیدار ضمن تبریک سالروز بسیج و نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروز فرهنگ و تفکر بسیجی تنها راه حل عبور از موانع و مشکلات است، افزود: بحمدالله تفکر بسیجی حاکم در مجموعه ارتش و بویژه فرماندهی کل آجا، موجب پیشرفت ها و ارتقاء توان روحی و رزمی فرماندهان و آحاد کارکنان ارتش شده است.

وی گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی به عنوان نیرویی مقتدر در کنار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امنیت مرزهای آبی کشور را تامین و موجب گسترش دیپلماسی نظامی و صدور پیام انقلاب و خودکفایی نیروهای مسلح به دنیا شده است.