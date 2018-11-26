جشنواره لباس کودک رسالت بزرگی درفرهنگ سازی جامعه برعهده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کارگروه ساماندهی مد ولباس، صدف رضایی قند فروش برگزیده هفتمین جشنواره مد و لباس گفت: به عنوان یک طراح لباس بزرگسالان و برگزیده بخش کاربردی مانتوی اجتماع هفتمین جشنواره مد و لباس فجر و به دلیل نیاز جامعه در بخش تخصصی لباس کودک برای اولین بار در دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک شرکت کرده‌ام.

وی افزود: به عنوان یک طراح لباس و حضور در جشنواره‌های مختلف مد و لباس، از نزدیک با خانواده‌های مختلف، بخصوص مادرانی که فرزندانشان تازه متولد شده بود و از جشنواره مد و لباس فجر دیدن می‌کردند صحبت کرده ام، یکی از دغدغه‌های این مادران این بود که چرا از المان‌های ایرانی و اسلامی جشنواره مد و لباس فجر تنها بر روی لباس بزرگسالان استفاده می‌شود و بازار داخلی از طراحی لباس کودک که برگرفته از طرح های اصیل ایرانی اسلامی باشد سهمی ندارد، در همانجا فکری به ذهنم رسید که علاوه بر لباس بزرگسالان به صورت تخصصی نیز وارد عرصه طراحی لباس کودکان و نوجوانان نیز بشوم لذا امسال برای اولین بار در دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان شرکت کرده‌ام و طرح‌های خود را به دبیرخانه انجمن طراحان لباس و پارچه ایران پس از دریافت کد شیما ارسال کرده‌ام.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من کودکان و نوجوانان مهمترین گروه سنی را تشکیل می‌دهند و طراحان داخلی کشور نیز طراحی لباس این قشر را باید به عنوان یک امر مهم بر دوش بگیرند، زیرا بازار داخلی جامعه ما پر است از لباس‌های کودک و نوجوان با برندهای خارجی و قیمت‌های گزاف، به نظر من هم‌پای طراحان کشورهای خارجی باید به صورت تخصصی وارد این عرصه شویم هرچند دراین زمینه خیلی ضعف داریم اما طراحان بسیار مجرب با ایده‌های خلاق داخلی داریم که هم سرمایه انسانی محسوب می‌شوند و هم می‌توانند به طور تخصصی وارد عرصه تخصصی لباس کودک و نوجوان شوند و طرح‌های فاخری از لباس‌های کودکان را با همکاری تولیدکنندگان به تولید انبوه برسانند.

رضایی با بیان اینکه ما باید بتوانیم به تولیدات داخلی خود اکتفا کنیم، تصریح کرد: در بحث تهیه پارچه برای طراحی لباس کودک و نوجوان نباید بگذاریم پارچه برای دوخت و دوز لباس کودک و نوجوان از کشورهای چین و ترکیه وارد بازار داخلی شود.

وی اظهار کرد: صنعت نساجی و کارخانه های داخل کشور توان تولید پارچه های با کیفیت و حتی با کیفیت‌تر و بهتر از پارچه‌های خارجی را دارند فقط به حمایت همه جانبه مسولان مربوطه نیاز داریم تا طراحان بجای مصرف پارچه های کشورچین و ترکیه با خرید پارچه از کارخانه های تولید پارچه در داخل، بتوانند لباس های کودک و نوجوان را طراحی کنند، تولید کنندگان طرح های با هویت و فاخر را وارد بازار مصرف داخلی می کنند، خانواده های ایرانی هم به جای خرید لباس های کودک و نوجوان با برند های خارجی و با قیمت گران، می توانند با خرید لباس های تولید داخل، حمایت خود را اعلام دارند اگر این زنجیره بخواهد صحیح عمل کند باید فرهنگ سازی صورت گیرد و رسانه ها بخصوص رسانه ملی می تواند نقش زیادی را در اطلاع رسانی ایفا کند جشنواره ملی لباس کودک نیز نقش بسزایی در مدیریت این زنجیره دارد.